疑諷前朝？阿米塔吉：拜登不像有些政府挺台摻中國因素

陶德說，他是台灣多年老友，今年又是《台灣關係法》42週年，1979年他當時在眾議院也是《台灣關係法》推動者之一，他當時為這個重要法案奔走爭取支持，隨著時間推進，越能凸顯《台灣關係法》重要性，「我很有自信的說，現在是美台關係有史以來最強健、牢固的時候 ！」
陶德表示，美台有深厚的經濟聯繫、共同堅持民主價值，有重要的安全夥伴關係，今天跨黨派代表團共聚一堂， 受老友拜登的請託重申美台關係承諾，跟美台共享眾多利益上的堅持，過去一年來台灣在許多領域出色表現，展現「台灣可以幫忙也正在幫忙」期待展顯美台合作的價值和安全。
輪到阿米塔吉發言時，他還先調整一下發言台的位置，隨後幽默解釋，「我不想背對蔡總統講話，可能（右後方）處長（酈英傑）不介意，但對蔡總統是不行的。」一席發言也逗得蔡英文哈哈大笑。
阿米塔吉表示，過去數十年來，美國在民主黨、共和黨領導下，對台灣都是大力支持，不同政府支持出自於不同原因，最重要是覺得有必要支持台灣民主發展，「我也不會避諱提到，有些政府對台灣支持中加入中國因素」，但他可以保證拜登政府是非常單純建立對台的強健支持，這也是代表團這次訪台的原因。這段話也似乎諷刺了一下前朝的川普政府對台灣的支持，有加入「其他因素」。
史坦柏格則說，台灣卓越防疫成果顯示民主體制可以提供健全與有效治理模式，嘉惠公民，造福世界，全世界都注意到台灣了。