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疑諷前朝？阿米塔吉：拜登不像有些政府挺台摻中國因素

記者胡宥心／台北報導

2021-04-15 11:52:42｜2021-04-15 12:00:59

前副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage）致詞前還調整一下講台方向，逗得蔡英文哈哈大笑（圖/翻攝蔡英文臉書）
▲前副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage）致詞前還調整一下講台方向，逗得蔡英文哈哈大笑。（圖／翻攝蔡英文臉書）
美國總統拜登（Joe Biden）派遣摯友、前參議員陶德（Chris Dodd）及兩位前副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage）、史坦柏格（James Steinberg）率團訪台，是拜登1月底上任後訪台首發團，今（15）日蔡英文總統在總統府接見訪問團。陶德與蔡英文會面致詞提到，今年《台灣關係法》42週年，隨時間推進該法案重要性日漸彰顯，他認為現在是美台關係有史以來最強健、牢固的時候。

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陶德在蔡英文致詞後也發表談話，他先向4月初發生的太魯閣號意外中的罹難者表示哀悼，他說，當中有兩位美籍教師離世，讓人感到不捨，他們來台是為了增進台美人民的友誼跟相互理解。

陶德說，他是台灣多年老友，今年又是《台灣關係法》42週年，1979年他當時在眾議院也是《台灣關係法》推動者之一，他當時為這個重要法案奔走爭取支持，隨著時間推進，越能凸顯《台灣關係法》重要性，「我很有自信的說，現在是美台關係有史以來最強健、牢固的時候 ！」

陶德表示，美台有深厚的經濟聯繫、共同堅持民主價值，有重要的安全夥伴關係，今天跨黨派代表團共聚一堂， 受老友拜登的請託重申美台關係承諾，跟美台共享眾多利益上的堅持，過去一年來台灣在許多領域出色表現，展現「台灣可以幫忙也正在幫忙」期待展顯美台合作的價值和安全。

輪到阿米塔吉發言時，他還先調整一下發言台的位置，隨後幽默解釋，「我不想背對蔡總統講話，可能（右後方）處長（酈英傑）不介意，但對蔡總統是不行的。」一席發言也逗得蔡英文哈哈大笑。

阿米塔吉表示，過去數十年來，美國在民主黨、共和黨領導下，對台灣都是大力支持，不同政府支持出自於不同原因，最重要是覺得有必要支持台灣民主發展，「我也不會避諱提到，有些政府對台灣支持中加入中國因素」，但他可以保證拜登政府是非常單純建立對台的強健支持，這也是代表團這次訪台的原因。這段話也似乎諷刺了一下前朝的川普政府對台灣的支持，有加入「其他因素」。

史坦柏格則說，台灣卓越防疫成果顯示民主體制可以提供健全與有效治理模式，嘉惠公民，造福世界，全世界都注意到台灣了。

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