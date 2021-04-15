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爽買4杯星巴克！她外帶「剩半杯」傻了　內行曝：正常啦

編輯中心/綜合報導

2021-04-15 11:55:00

▲（圖／翻攝自臉書社團「爆怨2公社」）
▲一名女網友外帶4杯星巴克回家，沒想到一看卻發現全部「只剩半杯」相當錯愕，對照圖PO出後掀起眾人熱議。（圖／翻攝自臉書社團「爆怨2公社」）
咖啡是許多人不可或缺的精神良伴，不少人喜歡在早晨或午後想睡覺時到附近的咖啡店喝上一杯提神，不過近日有名女網友表示，自己日前到星巴克購買4杯「鹹焦糖風味綿雲瑪奇朵」，開心拎著飲料回家一看卻發現袋中的咖啡全部只剩「半杯」，這就讓她相當傻眼表示「我沒偷喝啊」。照片一出瞬間掀起眾人討論，其中更有網友曝關鍵，直言「其實上頭奶泡消掉很正常！」。

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原PO在臉書社團《爆怨2公社》分享她的購物經驗，她提到日前自己到星巴克利用買一送一活動，分兩次點了總共四杯的「鹹焦糖風味綿雲瑪奇朵」，更向店員表示希望能做成一下糖、去冰。照片當中也可以發現，剛從店家拿到咖啡時，瑪奇朵上方的奶泡與焦糖幾乎滿溢到杯緣，分量看起來相當充實。

▲（圖／翻攝自臉書社團「爆怨2公社」）
▲從店內領取飲品時可以發現，咖啡上頭的奶泡與糖漿誠意滿滿，幾乎抵至杯蓋。（圖／翻攝自臉書社團「爆怨2公社」）
不過原PO接著也貼出到家後的對照圖，只見買回來的四杯咖啡都「消風」只剩半杯，這就讓不明所以的她無奈表示「一杯165元喝起來有點悶啊！不就還好有買一送一」，更補充提到這是她第一次購買，同時表示往返路途只有五分鐘，紙袋內也是乾的沒有打翻跡象，朋友事後還提醒她「沒說牛奶加到滿」。

▲（圖／翻攝自臉書社團「爆怨2公社」）
▲原PO回家發現咖啡「消風了」當下也相當錯愕。（圖／翻攝自臉書社團「爆怨2公社」）
然而貼文曝光後，許多網友也針對這個現象解釋，其實瑪奇朵上頭的「雲朵」是奶泡，本來就是將牛奶打入蒸氣，除了是考驗咖啡師的現場沖泡功力外，更不適合外帶，「正常！瑪奇朵是打奶泡，到家消掉正常」、「瑪奇朵都是奶泡，回到家消失是正常的，不想消失你要點拿鐵」、另外也有網友解釋，「其實你沒損失，咖啡都是一樣濃縮下去調」、「如果是要外帶，建議買拿鐵，因為拿鐵的奶泡會比較少，但如果是焦糖瑪奇朵，就真的只能在現場喝」。（編輯：楊智傑）

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