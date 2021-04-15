打完疫苗後失眠？陳其邁自曝為「水」傷腦筋
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-04-15 11:56:36｜2021-04-15 11:59:31
高雄市長陳其邁昨（15）日率市府成員接種AZ疫苗，今日治安會議前被問到打完後的身體狀況，陳其邁則自曝失眠睡不好，但不是跟疫苗有關，打疫苗後狀況都很好，也沒有不舒服的地方，失眠是為「水」在傷腦筋，昨日一直到很晚都在和水利局長討論水情，看怎樣能讓供水持續穩定，是個挑戰。
高雄市長陳其邁表示，昨日施打完疫苗後狀況都很好，也沒有不舒服的地方，一切安好，失眠是因為包括水、經濟等問題都要和時間賽跑，昨天的供水量大概130萬左右，其實是非常吃緊，所以要協調水公司跟水利署全力調度水源，畢竟每一個措施，對市民來講其實都會造成不方便。
陳其邁說，現在希望能夠再增加南化水庫的供水，因為這個水原來就是從甲仙溪越域放在南化水庫的水，這也是高雄市的救命水，所以我們也昨天一直在跟水公司、水利署協調，希望說能夠再加供水給高雄，雖然高雄的伏流水、再生水廠，這些高雄過去超前部署，這些增加出來的可用水量，現在天氣越來越炎熱，民生用水的供應量雖然有在下降，但是效果也有限。
陳其邁不諱言，昨天到很晚都還在處理水的事情，一直想到底可以在那裡再增加水，真的要動腦筋，也是一個挑戰，市府已經開過兩次抗旱會議，但是在增加供水的部分，像是鑿井都要時間，但是這有些是中央水利署或者是水公司的一個權限，所以昨天也跟水利局長跟蔡長展講說，鑿井的部分就先探看看，市府要趕快先做一些動作。