吃海底撈服務超好卻崩潰？男抖「真實理由」 饕客全認了
編輯中心/綜合報導
2021-04-15 12:13:24
不少人喜愛吃海底撈，而海底撈火鍋也秉承著「服務至上、顧客至上」的理念， 讓鐵粉顧客一再上門消費。不過，就有網友討論「大家會不覺得海底撈的服務太細緻，變成奧客養成中心？」貼文引發廣大迴響。
原PO在PTT貼文指出「我覺得海底撈服務好是一回事，但是太極端就真的很可怕，用店裡面的資源給的服務就算了，聽說有時候海底撈員工還會自掏腰包去買一些小禮物來送客人，之前遇到熱情的店員，硬要跟我們聊天，我們就三五好友去那邊吃飯想聊自己的，結果一直來打擾真的會覺得有點煩，真心不喜歡這種文化」。
貼文一出，網友紛紛回應「真的會吃得很緊張....店員一直聊天我真的不OK」、「我也覺得服務生硬要加入聊天很煩，不要裝熟」、「上次跟朋友去慶生，年輕女店員覺得我們好聊，下班還直接跟我們去唱歌...XD」、「真的想給他一百塊叫他不要再過來了」、「我也覺得服務恰到好處就好，海底撈真的有點過頭，比較慢熟的吃得很不自在」。「想跟好久不見的朋友聊天，但一直店員被插嘴...真的尷尬」。
不過，也有網友表示「每一間都有不同的特色，不喜歡就吃別間」、「不喜歡不要去就好，一堆人排隊在等好嗎」、「如果真如你所說，那我看到的排隊人龍是？顯示大家喜歡這樣的服務，你不喜歡就吃別間」、「不喜歡就不要去啊，選擇提供自己偏好服務的餐廳就好，不懂有啥好抱怨的」。（編輯：張嘉哲）