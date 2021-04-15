結婚新房該怎挑？長輩觀念曝光　他嘆：22萬買新北3房2廳

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原PO更聽他同事說，自己長輩的觀念是「我們那個年代沒有在買二手中古屋的！妳阿公存幾年錢還不是自己買！你們家沒留房子給你也沒新房子別想結婚！不要讓我知道你們去租房子！那是居無定所的人在做的事情！」這也讓原PO感嘆「當初他們為了婚約咬著牙也買了，從頭到尾長輩也沒出錢，雙薪不到10萬的小家庭，一個月將近6萬的房貸，我真不知道是什麼勇氣買下去...都成年人了，何必在意長輩們講的話，自己口袋飽才是真的，房貸佔所得比超過4成基本上完全不考慮了欸」。原PO更隨之附上「41年前的房價」，只見從圖片中可以看到「東內湖康寧路北港國小旁，真正22萬買三房兩廳」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛留言表示「請固執長輩出個錢再來嘴」、「要提建議就出錢啊，不用還的那種而且至少一半」、「房貸如此之高，萬一沒有工作，房子就等著法拍了，有些長輩通常沒有腦，只出一張嘴，我通常對這種是，左邊聽右邊出，做自己」、「提議那就出錢啊！不出錢一張嘴是在那邊哈囉？長輩都只會以前以前，跟上時代好嗎！」、「以前的薪資和物價和現在的不對等」、「原本的老透天有什麼不好的？長輩真怪只會出嘴」、「老透天又大又有院子哪裡不好了...」、「結完婚之後再賣掉買便宜的啊」。（編輯：王柏文）