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結婚新房該怎挑？長輩觀念曝光　他嘆：22萬買新北3房2廳

編輯中心/綜合報導

2021-04-15 12:36:25｜2021-04-15 12:38:56

▲一名男網友日前PO出自己即將短期出租的台北雅房照片，只需3800元，含水電瓦斯費，更在捷運站附近，照片曝光也讓大批網友看傻。（示意圖／取自unsplash）
▲結婚新房該怎挑？長輩觀念曝光。（示意圖／取自unsplash）
買房一直都是不少年輕人奮鬥的目標，盼望在畢業之後能夠找一份好的工作，從租房開始慢慢一路打拼到頭期款買房，但也有人認為買房因為要背負房貸壓力太大所以不斷租房。對此，就有網友討論「結婚新房該怎挑？」沒想到更引出了長輩的觀念，讓他大嘆「那年代22萬可以買新北3房2廳」，引起熱議。

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這位網友在臉書社團《爆廢1公社》上PO出一篇文章表示，「最近剛好在籌備婚禮，跟同事聊了一下他們結婚時的東西，他們夫妻倆本來已經各存了100出頭萬，準備買一棟20幾年總價不超過一千萬的老透天，剩下的部分再申請房貸貸款，試算後每月負擔都很輕，只佔所得比例2成多，相當划算，結果最後他們是被長輩逼著買了一間2房2廳新成屋，賣掉原有的零碎資產東湊西湊勉強拚出頭期，現在才繳半年多就快喘不過氣」。

▲原PO更隨之附上「41年前的房價」，只見從圖片中可以看到「東內湖康寧路北港國小旁，真正22萬買三房兩廳」。(圖／翻攝自臉書社團《爆廢1公社》）
▲原PO更隨之附上「41年前的房價」，只見從圖片中可以看到「東內湖康寧路北港國小旁，真正22萬買三房兩廳」。(圖／翻攝自臉書社團《爆廢1公社》）
原PO更聽他同事說，自己長輩的觀念是「我們那個年代沒有在買二手中古屋的！妳阿公存幾年錢還不是自己買！你們家沒留房子給你也沒新房子別想結婚！不要讓我知道你們去租房子！那是居無定所的人在做的事情！」這也讓原PO感嘆「當初他們為了婚約咬著牙也買了，從頭到尾長輩也沒出錢，雙薪不到10萬的小家庭，一個月將近6萬的房貸，我真不知道是什麼勇氣買下去...都成年人了，何必在意長輩們講的話，自己口袋飽才是真的，房貸佔所得比超過4成基本上完全不考慮了欸」。原PO更隨之附上「41年前的房價」，只見從圖片中可以看到「東內湖康寧路北港國小旁，真正22萬買三房兩廳」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。

網友們紛紛留言表示「請固執長輩出個錢再來嘴」、「要提建議就出錢啊，不用還的那種而且至少一半」、「房貸如此之高，萬一沒有工作，房子就等著法拍了，有些長輩通常沒有腦，只出一張嘴，我通常對這種是，左邊聽右邊出，做自己」、「提議那就出錢啊！不出錢一張嘴是在那邊哈囉？長輩都只會以前以前，跟上時代好嗎！」、「以前的薪資和物價和現在的不對等」、「原本的老透天有什麼不好的？長輩真怪只會出嘴」、「老透天又大又有院子哪裡不好了...」、「結完婚之後再賣掉買便宜的啊」。（編輯：王柏文）

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