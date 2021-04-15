老鳥工作別得罪菜鳥？他吐「職場大亂鬥」：罵到哭出來了

我是廣告 請繼續往下閱讀
而原PO也直言最近遇到的狀況「最近來個高材生小菜鳥，學習力快、工作效率高，標準上班不用手機、不滑網頁的小弟弟，雖然我們都知道他想考公股銀行，所以相對的他忙完交辦工作後，他會用剩餘時間念書」，原PO也說出「職場大亂鬥」的爆發點在某天下午三點多，「小弟弟又迅速忙完手邊工作後自己在那念書，老鳥就走過去跟小弟說哎唷，忙完了喔，很閒喔！真是薪水小偷。以前小弟弟不會說啥，結果他當天突然爆發嗆老鳥說，老人就老人，進公司五六年了，薪水也沒有他這個剛進公司的多，除了在這以老賣老外，也沒有女友，又沒車沒房，且沒身材，另外不努力工作外提升自己的能力，只會耍廢裝忙」。
原PO最後更說「瞬間老鳥就爆氣了，他開始說他職涯年齡、為公司幹多少，說到哭出來....講的好像我們這些菜鳥都排擠他一樣。最後長官出來調停，大致上就是叫老鳥別再去找菜鳥們，免得被嗆，叫菜鳥們別管老鳥」，這也讓原PO感嘆「這讓我看到現在年輕世代的小朋友真的是敢衝敢講，想當初我剛出社會，還要裝自己的錯。大家辦公室有這種老鳥嗎？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛留言表示「沒遇過這樣的老鳥，都很低調裝忙」、「這菜鳥真的有在讀書，腦袋裡有點東西」、「我也是常嗆老鳥，搞得主管要調停，但老鳥真的很討人厭，喜歡跟主管說：『我看他小孩，不會跟他計較』，嘴他又跑去主管那邊裝可憐」、「我每個工作都有遇到這樣的廢物，就每天看他演」、「好想成為這麼敢講的職場人...」、「笑死，真正的老屁股都低調裝忙」。（編輯：王柏文）