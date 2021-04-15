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老鳥工作別得罪菜鳥？他吐「職場大亂鬥」：罵到哭出來了

編輯中心/綜合報導

2021-04-15 16:00:13

職場
▲老鳥工作別得罪菜鳥？他吐「職場大亂鬥」。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）
擁有一份穩定高薪的工作相信是不少人的目標，但是職場上除了工作技能要點好點滿之外，如何與同事、主管們相處也是工作時必須學會的技巧。因此近日就有網友在網路上分享自己在職場上遇到的情況，呼籲「老鳥千萬別去得罪現在菜鳥」，甚至更說出他看到的「職場大亂鬥」，引發討論。

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這位網友在網路論壇《Dcard》PO出一篇「老鳥千萬別去得罪現在菜鳥」的文章表示，「我是文組內勤，不用跑外務，辦公室是以案件來劃分，基本上兩三人一組，小弟每天上班下班不用加班」，原PO更指出「來說說辦公室老鳥，早上九點前到辦公室，先睡到十點半，起床後將他的早餐吃到十一點後，開始跟辦公室同事聊天到12點，中午準時放飯，下午睡到兩點半再起床摸魚到3點，之後開始工作、聊天、逛網頁到七點下班。工作進度不算快，但不至於被長官催案件，但相對他總愛說自己很忙很忙，每次有安排到他做其他事務工作時，他就要說自己很忙很忙，但實際閒得發慌」。

▲原PO感嘆「這讓我看到現在年輕世代的小朋友真的是敢衝敢講」。（示意圖／翻攝自
▲原PO感嘆「這讓我看到現在年輕世代的小朋友真的是敢衝敢講」。（示意圖／翻攝自 Pixabay）
而原PO也直言最近遇到的狀況「最近來個高材生小菜鳥，學習力快、工作效率高，標準上班不用手機、不滑網頁的小弟弟，雖然我們都知道他想考公股銀行，所以相對的他忙完交辦工作後，他會用剩餘時間念書」，原PO也說出「職場大亂鬥」的爆發點在某天下午三點多，「小弟弟又迅速忙完手邊工作後自己在那念書，老鳥就走過去跟小弟說哎唷，忙完了喔，很閒喔！真是薪水小偷。以前小弟弟不會說啥，結果他當天突然爆發嗆老鳥說，老人就老人，進公司五六年了，薪水也沒有他這個剛進公司的多，除了在這以老賣老外，也沒有女友，又沒車沒房，且沒身材，另外不努力工作外提升自己的能力，只會耍廢裝忙」。

原PO最後更說「瞬間老鳥就爆氣了，他開始說他職涯年齡、為公司幹多少，說到哭出來....講的好像我們這些菜鳥都排擠他一樣。最後長官出來調停，大致上就是叫老鳥別再去找菜鳥們，免得被嗆，叫菜鳥們別管老鳥」，這也讓原PO感嘆「這讓我看到現在年輕世代的小朋友真的是敢衝敢講，想當初我剛出社會，還要裝自己的錯。大家辦公室有這種老鳥嗎？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。

網友們紛紛留言表示「沒遇過這樣的老鳥，都很低調裝忙」、「這菜鳥真的有在讀書，腦袋裡有點東西」、「我也是常嗆老鳥，搞得主管要調停，但老鳥真的很討人厭，喜歡跟主管說：『我看他小孩，不會跟他計較』，嘴他又跑去主管那邊裝可憐」、「我每個工作都有遇到這樣的廢物，就每天看他演」、「好想成為這麼敢講的職場人...」、「笑死，真正的老屁股都低調裝忙」。（編輯：王柏文）

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