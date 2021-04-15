奇摩知識+沒了！20年前「青澀提問」曝光　結局眼淚狂飆

「Yahoo奇摩知識+」提供逾16年的服務，近日卻突然宣布用戶將在5月4日關閉。消息一出讓不少使用者相當不捨，更惋惜這是「時代的眼淚」，紛紛回頭查看自己在奇摩知識+平台上曾經提出的發問。日前就有名網友登入後發現，20年前青澀的自己曾問過有沒有花點小錢就能讓爸爸感到驚喜的父親節禮物，默默推算後發現在那不久父親就因為心臟病過世了，這也讓不禁感慨表示「頓時有點感動又感傷」。

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這名網友在PTT的

WomenTalk版

上發文分享自己使用Yahoo奇摩知識+的經歷，他提到自己得知奇摩知識+要終止服務的消息後，便心血來潮登入查看自己曾經發問過的問題，除了線上遊戲相關問題外，他也看到一則20年前曾問過該送爸爸什麼便宜又能表達心意的父親節禮物。

原PO指出自己已經回想不起後來買了什麼當作禮物，不過看到當時自己的文筆總難免感到有些羞恥，不過默默推算時序，發現當年應該是他和爸爸過的最後一個父親節，「半年後他就突然因為心臟病過世了」，這也讓他有些感傷的表示「現在生活中其實已經找不太到爸爸曾經存在的足跡，但突然間發現這樣的回憶，我覺得滿開心的」，接著也默默申請下載自己在奇摩知識+的資訊，希望能塵封這份與父親的記憶。

▲網友找出自己20年前的提問，回想起來也難免感到有些感傷。（圖／翻攝自PTT）

文章曝光後也惹哭不少鄉民，許多網友也紛紛留言表示「看到文章後面酸酸的」、「大家以前的回覆都好溫馨呀」、「我覺得知識+雖然很多沒根據或沒回答到的回應，但至少不是故意找碴，也很少惡言相向，比現在單純多了」、「有洋蔥，讓想到我爸過世前還吵架沒能跟他道歉成了我最大遺憾」、「你的心意爸爸一定有收到！」。

事實上，Yahoo奇摩網站在宣布5月4日起用戶無法再使用Yahoo奇摩知識+平台後，也提供6月30日前仍可下載個人的問題清單、問題和答案清單、答案和所有圖片的服務。至於日後有問題該到何處發問？Yahoo奇摩官方則回應「請前往Yahoo奇摩搜尋，在網路上搜尋答案和資訊」。（編輯：楊智傑）