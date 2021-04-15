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26歲南漂雲林定居！台北哥曝「4優點」讚：不能說的秘密

編輯中心/綜合報導

2021-04-15 18:13:26｜2021-04-15 18:16:36

斗六
▲有網友分享「南漂」到雲林定居的經歷，優點曝光更令不少人驚嘆。示意圖與內文無關。（圖／翻攝自臉書社團斗六人文社交圈）
面對不斷上漲的房價、物價，不少年輕人也開始放棄買房的夢想。然而卻有網友分享「南漂」到雲林定居的經歷，其中優點曝光更令不少人驚嘆。

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日前有人在PTT上發問，「為什麼大家不往高薪、低房價的生活環境發展？讓自己不用遭受低薪、高房價的雙重剝削，例如高考及格的公務員，調到雲林虎尾定居，這樣的薪水，在虎尾當地算高薪，以雲林虎尾低物價、低房價的生活環境，生活品質應該會比定居台北市好很多吧？」

隨後也釣出一位男網友表示，自己原本是土生土長的台北人，卻在26歲那年研究所畢業後，決定到雲林定居，「其實出發點只是讀研究所時受不了木柵冬天一直下雨，想說小時候常回雲林阿公家，是不是能在中南部溫暖的地方待待看，結果一待就喜歡上這裡，決定落地生根在虎尾定居了」。

▲雲林用地方特色文化來推展地方觀光特色更具競爭力。（圖／雲林縣政府提供）
▲相對於繁忙的台北，雲林有許多能親近自然的機會。（示意圖／雲林縣政府提供）
隨後原PO也盤點南飄的「5大優點」，第一點就是房價，因為「北市新大樓動輒2000萬，反觀虎尾新大樓花700萬下去就很豪華了，不過當地人更愛透天厝，差不多1200萬就是豪宅等級」。原PO也剛購入一間新房，北部朋友來訪時，總會驚呼「怎麼可以住這麼大的房子？」

第二點則為教育資源，從事教育業的原PO表示，不少都市家庭看準繁星計劃，為了孩子遷戶口到鄉下就讀，「你沒看錯，就是重視教育的台北人跑來讀偏鄉，後因為這招越來越多人用了，變成不能說的秘密」。

第三點醫療現況，他認同雲林醫療資源確實不如台北，但還是有2間台大加上大林慈濟醫院，「基本盤還是有守住，不至於差太多， 反而因人口少，雲林看病不太需要排隊」。

▲一名從台北「南漂」到雲林定區的網友，分享生活經歷。（圖／翻攝PTT）
▲一名從台北「南漂」到雲林定區的網友，分享生活經歷。（圖／翻攝PTT）
最後則是物價，原PO分析「鄉下就是工作機會少，基本上真的就要考公務人員，但這邊物價低，一個月賺五萬就十分夠用」。他也提到現在很流行自行創業，目前自己在雲林朋友除了公務員外，多半都是創業、繼承家業居多。

完整的分析文曝光後，也立刻吸引眾多網友熱烈回應，「雲林在地小吃也很多」、「以前一個同事也嫁去雲林虎尾，看她近況似乎沒有不開心」、「如果有打算生小孩，繁星優勢真的是蠻重要的」。（編輯：潘毅）

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