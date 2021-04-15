小吃店賣「into the water」！網看菜單笑翻：怎麼是這個
編輯中心/綜合報導
2021-04-15 18:04:03
台灣的經典美食受到國外民眾的喜愛，因此店家也會特地附上雙語菜單，讓觀光遊客方便點餐。不過，就有網友去小吃店時，看到一位外國人對著菜單喃喃自語，當他走近一看，才發現這張菜單的翻譯相當荒謬，讓他不禁直呼「能吐槽的地方也太多了」，貼文也引起網友熱議。
原PO在《路上觀察學院》表示，他剛剛看到一位外國人對著一份菜單喃喃自語，接著開始笑到不行，最後被一旁的台灣友人抬走。好奇的原PO走近一看，才發現這張「雙語菜單」相當詭異，讓他忍不住說「能吐槽的地方也太多了」。
從原PO貼出的照片可以看到，魯肉飯的翻譯是「Lu Meat Rice」、控肉便當是「Control meat and Lunch」、招牌便當則是「Sign Board Lunch」；而小吃店常見的雞鴨內臟「下水」被翻譯為「into the water」，但下水湯卻是「under the water soup」，讓人看了相當困惑。
貼文曝光後，網友們也紛紛笑說，「Control meat實在太幽默」、「這也太為難外國人了」、「控肉控制培根，感覺很母湯」、「為什麼明明是下水都不一樣」、「control系列很好笑哈哈哈哈」、「一眼就看到下水…」、「吃便當太convenient了吧」、「In to the water原來是下水」、「沒看過這麼直接的翻譯」。
事實上，為了因應各國觀光遊客，《台北旅遊網》就曾列出「百大小吃多語菜單」供店家使用，裡頭包含中文、英語、日文及韓語的翻譯，其中就可以查到魯肉飯的英文為「braised pork on rice」、控肉飯則是「soy-braised pork with rice」等。（編輯：許智超）