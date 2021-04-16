房市／近七期、水湳 逢甲商圈具高CP值
財經中心/綜合報導
2021-04-16 18:00:00
介於台中七期及水湳之間的逢甲商圈，位置居中、機能成熟，CP值相對高，成為許多自住客首選；此外，逢甲商圈周邊有3所大學，且鄰近七期，學生、上班族租屋需求強勁，也吸引置產客鎖定當地2房入手。
信義房屋逢甲上安店店長周子凡指出，台中目前最熱的3個新興重劃區，分別是水湳、烏日高鐵特區、G0機捷特區，其中又以水湳的地理位置最居中，且因公園綠地、公共設施占比高，建築密度也比較低，未來性最受看好。不過，水湳日後推案價格應不低，反觀逢甲商圈往北就可接水湳經貿園區，往南又是七期，等於被夾在兩區塊中間，因而成為許多自住客高CP值的首選。
周子凡進一步以上安路、河南路口一帶為例，商圈內屋齡10至16年的中古大樓，2房總價約1100至1200萬，3房約1200至1500萬，若屋齡較新，5年內大樓2房約1200至1400萬，3房則約1600至1800萬之間。
商圈以自住客為主力，但周子凡也觀察到，逢甲商圈周邊有逢甲、僑光、中國醫等3所大學，加上近七期，商辦也頗多，使當地擁有豐沛人口紅利，租屋市場同樣強勁，因為如此，許多置產客鎖定2房物件出手。另外，當地租屋條件較佳的物件，月租金需1.5萬左右，不少學生家長替子女購屋，日後無論出租或轉手出售都適合，各項因素穩定支撐商圈交易量。