房市／危老都更 帶動石牌站中古屋交易
財經中心/綜合報導
2021-04-16 18:30:00
北市都更、危老重建議題持續升溫，其中位於捷運紅線上的石牌站吸引建商積極投入整合，都更、危老成功率高，在地房仲表示，都更動作頻頻也帶動中古屋市場，買賣雙方更看好未來發展的情況下，屋主惜售、買方猶豫期短，成交速度加快。
信義房屋石牌店主任張朕瑜表示，近期石牌站周邊因地處淡水信義線中後段，房價基期較低、但離台北市區又不遠的區域，未來又有北投士林科技園區的發展潛力，也吸引建商投入整合都更，像是石牌站一號出口旁將推出33層、14層樓都更案、文林北路至承德路七段的都更案更有4案推動，都更成功率也推升中古屋交易。
張朕瑜進一步說明，石牌站周邊的都更案大多已整合成功，許多都已圍起工程圍籬準備興建，現在石牌捷運站周邊的電梯大樓多8、9字頭，都更案讓新成屋有站穩百萬的可能，因此比價效應帶動中古屋交易，近期成交較多的是總價2千至4千萬的中古電梯大樓。
石牌站周邊區域內有10間學校，2間醫院，因此居住在此區能滿足各年齡層需求，張朕瑜表示，再加上居住多為軍公教族群，因此穩定性很高，鮮少房屋釋出。
在供給量少的狀況下，石牌地區的居住人口飽和，近期又因為北投士林科技園區、士林北環段建設議題，除了在地換屋族，更湧入外地換屋買方，再加上原在榮總上班的40-50歲即將退休的醫師族群、北投華碩、康舒科技業上班族，還有為下一代置產需求，市場供不應求。