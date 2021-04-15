5消防隊凌晨出動撲空！「通報紀錄」曝 眾怒：太惡劣了
編輯中心/綜合報導
2021-04-15 20:39:40
救災電話是發生緊急案件時求助用的，若是亂打119電話，將會影響真正需要援助的民眾。對此，就有網友指出，最近凌晨有兩起民眾「謊報」火災的狀況，看到消防員趕到現場救災，甚至還出動5個分隊，讓她氣的痛罵「公共資源不是這樣用的嗎？」貼文也引起網友熱議。
原PO在《爆怨2公社》表示，某日凌晨4時，聽到大樓租屋處外傳來消防車的聲音，她往通報的火災地點一看，發現警消人員一到場，就開始尋找火源，確認完全沒事後才返隊，但今（15）日凌晨又傳來消防車的巨響，讓她從夢中驚醒。
原PO起身往窗外一看，沒想到這次竟出動5個分隊救援，而地點也是在租屋大樓附近，「所有消防員也是非常謹慎地確認是否安全後，才一一返隊」。事後，她就上網查通報紀錄，發現確實出動中正、南門、和緯、安南與永華分隊，不過案別居然是屬於「誤（謊）報」。
原PO看完相當氣憤，忍不住指責「『誤報』還感覺可能小火點，已自行用滅火器處理好，找消防來只是確定真的安全了；『謊報』感覺就像是有人故意找碴，專門就是等看這樣的好戲，您媽媽沒教你公共資源不是這樣用的嗎？」
貼文曝光後，網友們也紛紛痛罵，「謊報的話也太惡劣了吧」、「真正發生火災時也沒有那麼多資源，真的是吃飽太閒當放羊人」、「很討厭這種人欸，不要這樣浪費資源好嗎？警消人員的辛苦跟壓力是不為人知的」、「太惡劣，如果真的有火災要怎麼辦」、「這種人真的母湯」。
事實上，根據《消防法》第三十六條規定，謊報火警或無故撥火警電話者將處罰3000元至15000元罰鍰。（編輯：許智超）