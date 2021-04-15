男友幫挑漁夫帽！她PO文自嘲「戴綠帽喔」 結局卻淚崩了
編輯中心/綜合報導
2021-04-15 22:17:40
情侶在交往時，總會熟知對方的一舉一動，有時候只要一個「小細節」，或許就是出軌的前兆。不過，就有女網友分享，當時看中兩頂綠色的漁夫帽，並請男友幫忙選擇，之後還發限時動態說「今天戴『綠帽』，男友幫我挑的」，但幾天後卻發現一件事，讓她直接崩潰，貼文也引起熱議。
原PO在《Dcard》表示，去年11月初陪男友去買東西，剛好逛到一攤賣帽子的，心想「買一個來配口罩，以後上課還可以不用化妝」，結果看中兩頂綠色的漁夫帽，由於帽型與顏色有些微差別，於是請男友替她抉擇該買哪頂，買完後便心滿意足地回家。
原PO隔天還開心地戴上男友挑的綠帽，還自以為幽默的發文「很開心今天戴綠帽喔！而且還是他幫我挑的」，但沒想到的是，當週的假日她就抓到男友劈腿的證據。她也還原當時的狀況，「男友當時正在和朋友聚餐，我出門一趟，回程大眾運輸出車禍，剛好在他的附近，就順便接他回家，突然一個瞬間想看他手機（平常不會看），接著就看到聊天紀錄了」。
原PO也透露，當天她發文「放閃」時，其實男友正在和小三約會，「原來在我發限時的這一天，他正跟別的女生浪漫地親親抱抱，女人的第六感真的母湯小看」，並直呼「男友這頂綠帽真的戴好戴滿，最後也與他分手了，現在想想，覺得很哭笑不得」。
貼文曝光後，網友們也紛紛回應，「先恭喜你看清了，但用自嘲的方式來表達自己被戴綠帽，看起來更心酸了」、「真，綠帽」、「有點好笑，至少看清一個人，祝你早日找到幸福」、「拍拍，但真的好好笑，謝謝妳的悲傷故事拯救我的心情」、「好慘，但又真的蠻好笑的…」、「雖然我覺得不應該這時候笑出來，但是嘴角不爭氣的上揚了」。（編輯：許智超）