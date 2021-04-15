NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

男友幫挑漁夫帽！她PO文自嘲「戴綠帽喔」　結局卻淚崩了

編輯中心/綜合報導

2021-04-15 22:17:40

小晴意外聽到，婆婆在打麻將時說的一番話，讓她當場崩潰了。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
▲有網友去年請男友挑了一頂綠色漁夫帽，結果當周假日就抓到對方劈腿。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
情侶在交往時，總會熟知對方的一舉一動，有時候只要一個「小細節」，或許就是出軌的前兆。不過，就有女網友分享，當時看中兩頂綠色的漁夫帽，並請男友幫忙選擇，之後還發限時動態說「今天戴『綠帽』，男友幫我挑的」，但幾天後卻發現一件事，讓她直接崩潰，貼文也引起熱議。

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在《Dcard》表示，去年11月初陪男友去買東西，剛好逛到一攤賣帽子的，心想「買一個來配口罩，以後上課還可以不用化妝」，結果看中兩頂綠色的漁夫帽，由於帽型與顏色有些微差別，於是請男友替她抉擇該買哪頂，買完後便心滿意足地回家。

原PO隔天還開心地戴上男友挑的綠帽，還自以為幽默的發文「很開心今天戴綠帽喔！而且還是他幫我挑的」，但沒想到的是，當週的假日她就抓到男友劈腿的證據。她也還原當時的狀況，「男友當時正在和朋友聚餐，我出門一趟，回程大眾運輸出車禍，剛好在他的附近，就順便接他回家，突然一個瞬間想看他手機（平常不會看），接著就看到聊天紀錄了」。

▲原PO透露，當天她發文「放閃」時，男友正在和小三約會。（圖／翻攝自《Dcard》
▲原PO透露，當天她發文「放閃」時，男友正在和小三約會。（圖／翻攝自《Dcard》 ）
原PO也透露，當天她發文「放閃」時，其實男友正在和小三約會，「原來在我發限時的這一天，他正跟別的女生浪漫地親親抱抱，女人的第六感真的母湯小看」，並直呼「男友這頂綠帽真的戴好戴滿，最後也與他分手了，現在想想，覺得很哭笑不得」。

貼文曝光後，網友們也紛紛回應，「先恭喜你看清了，但用自嘲的方式來表達自己被戴綠帽，看起來更心酸了」、「真，綠帽」、「有點好笑，至少看清一個人，祝你早日找到幸福」、「拍拍，但真的好好笑，謝謝妳的悲傷故事拯救我的心情」、「好慘，但又真的蠻好笑的…」、「雖然我覺得不應該這時候笑出來，但是嘴角不爭氣的上揚了」。（編輯：許智超）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

太魯閣號捐款8.1億，分三分之一2.7億給49位罹難者家屬的扶助金，平均每位551萬，你覺得是否足夠？

太魯閣號捐款8.1億，分三分之一2.7億給49位罹難者家屬的扶助金，平均每位551萬，你覺得是否足夠？

繼續作答
我台我驕傲！《當男人戀愛時》帶起台客風，在你心目中你覺得誰最有「台」味？

我台我驕傲！《當男人戀愛時》帶起台客風，在你心目中你覺得誰最有「台」味？

繼續作答
你最期待哪一部今年（2021）即將開播的台劇？

你最期待哪一部今年（2021）即將開播的台劇？

繼續作答

PK擂台

福島擬核廢水放流大海，恐將衝擊台灣漁業！你覺得政府是否有替台灣發聲？

滿意
不滿意
0%100%
2021-04-15-2021-04-21

太魯閣號頭七剛過！蔡英文卻只憂心個人臉書觸及率低，你對台鐵改革還有信心嗎？

有信心
沒有信心
16%84%
2021-04-12-2021-04-18
即時
推薦閱讀