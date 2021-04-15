爽搭高鐵卻原地崩潰！男抖出「真實理由」 乘客愣：怪誰
編輯中心/綜合報導
2021-04-15 22:37:54
高鐵因快速的特性，現在成為不少人南北往來的大眾交通工具，尤其連假期間，返鄉車票常常一開賣就是秒殺。不過，就有一名男大生指出，自己搭乘高鐵時購買學生票，沒想到卻沒有帶任何能證明學生身分的證件或文件，身上半毛現金也沒，只剩一套租借的學士服，崩潰直喊「要原地死亡了！」
原PO於PTT八卦板上發文，好奇詢問「有沒有高鐵學生票沒有帶在學證明身上也沒有現金，可以如何求救？」他解釋自己搭上高鐵後，才發現沒有攜帶在學證明，「身上唯一能證明自己是學生的只有一套租借的學士服，要原地死亡了」。
貼文一曝光，就引來許多網友討論，「開始哭，哭到有人借錢給你就可以了」、「把學士服穿起來啊」、「學費付款單啊」、「現在很硬，一定要在學證明其他都不行」、「想搭學生票還不帶在學證明，連現金都沒= =」、「我之前學生證忘在家= =真的很糗，就用學費繳費單」、「學生證啊！我學生票每次都有被查」。
但也有不少人嘲諷直呼，「不帶證件怪誰」、「優惠要出示證件天經地義」、「規定就是規定」、「不能線上操作，至少要下載起來，官網是這樣寫的」、「補錢很難？沒證明還想搭優惠」、「照人家遊戲規則走很難嗎？」
根據高鐵官網規定，購買學生票者乘車時應攜帶本人實體學生證正本以備查驗，並強調「網路查詢學籍證明恕不適用」，違反者高鐵得加收票價差額之50%違約金。另外，也要提醒民眾，自2021/3/22起，若無當學期註冊章或免蓋註冊章之學生證，須合併出示當學期「在學證明正本」作為輔助證明。前述輔助證明如須採用電子版方式，請務必於進站前先行下載備查，查驗票當下恕不受理以網路連線登入系統查詢學生身分證明。（編輯：陳雅雲）