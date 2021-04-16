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擔心限水！台中男衝髮廊洗「6千黑人頭」　成果卻淚崩了

編輯中心/綜合報導

2021-04-16 00:02:20

▲有網友因為擔心限水，所以趕緊到髮廊洗頭，沒想到成果卻讓他崩潰。（示意圖／翻攝自《pixabay》 ）
▲有網友因為擔心限水，所以趕緊到髮廊洗頭，沒想到成果卻讓他崩潰。（示意圖／翻攝自《pixabay》 ）
國內水情持續嚴峻，苗栗、台中及北彰化地區從6日起實施「供5停2」分區供水。近日，就有網友分享，自己燙了一顆「黑人頭」，但因為擔心限水，所以趕緊到髮廊洗頭，沒想到最後的成果，讓他相當崩潰，貼文一出，也笑翻一票網友。

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原PO在《爆廢1公社》表示，半個月前去燙了一顆自己很想燙的造型，但由於台中禮拜二、禮拜三停水，所以他就想去家裡附近的髮廊洗頭。沒想到洗完頭後，他卻看到自己原本的「黑人頭」竟變成「香菇頭」，讓他忍不住大罵髒話。

▲原PO花6千元燙的黑人頭，卻被洗成「香菇頭」。（圖／翻攝自《爆廢1公社》
▲原PO花6千元燙的黑人頭，卻被洗成「香菇頭」。（圖／翻攝自《爆廢1公社》 ）
貼文曝光後，網友們也紛紛笑虧，「是燒酒螺頭吧」、「杏鮑菇頭也不錯啊」、「不錯喲！變香菇頭了」、「怎麼感覺看到偉大的領導人去燙頭髮了」、「嘴角不自覺上揚，好像某位領導人」、「我覺得會流行的」、「這影子的剪影會很厲害」、「謝謝您娛樂了我」、「這是花椰菜頭....」。

另外，也有不少人認為原PO的遭遇相當可憐，「我只能替你默哀了」、「髮廊不救？是那種大媽開的嗎」，還有網友好奇「燙這個要怎麽洗啊？還會恢復原狀嗎？」原PO就在底下回覆，「要用拍的、搓頭皮，但是她把我當菜瓜布在洗，現在要重新燙過了，這一顆頭6千元…」。（編輯：許智超）

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