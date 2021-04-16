今晚衝嗎？／男人手機大公開！超越「限制級」的臉紅心跳
編輯中心/綜合報導
2021-04-16 00:05:23
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新節目首播第一集，全場處在一種輕鬆的氛圍，主持人與來賓宛如在閒聊，彼此分享一些私密趣事，像是在夜店給初見面女生取綽號的撇步，先入境馬來西亞再開車循陸路直奔泰國的男人熱血與小心機，安希也分享自己曾被男友欺騙的往事。
而節目在公開手機的環節進入高潮，把手機畫面同步在直播鏡頭前，手機可以說是現代人的潘朵拉盒子，收藏了最多的秘密，一旦打開曝光在鏡頭前，私下真面目堪稱無所遁形。兩位主持人派翠克和海產的手機中都不乏各種妹子照片的蒐藏，安希也被要求在現場重現照片中的撩人姿勢，海產甚至還有自己的裸照。
不過更猛的還在後面，耿賢不愧自己「鑑乳大師」的名號，手機連線直接讓全場下巴掉下來，AV女優的照片只是小菜，還有許多不可言說的類型蒐藏，研究領域相當廣泛和深入，讓現場驚呼連連。
最後派翠克和海產更分別現場call out給阿Ken和詹惟中，阿Ken正好在上廁所仍大方接起來電，可說是完美呼應節目名稱，真的必須沖水衝一波，另外也和派翠克約好下節目後直奔信義區幹大事，果真是兄弟就是要付諸行動，今晚衝嗎？一定要的！
《今晚衝嗎？》目前於每週4晚間10點，在《NOW電玩》臉書，《酷瞧Coture》臉書、Youtube頻道直播，喜愛的網友別忘了多多支持按讚，並留言互動一起衝一波爆聊。（編輯：倪浩軒）
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