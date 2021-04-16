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今晚衝嗎？／男人手機大公開！超越「限制級」的臉紅心跳

編輯中心/綜合報導

2021-04-16 00:05:23

▲全新談話性節目《今晚衝嗎》首播，百無禁忌嗆辣登場。（圖／《NOW電玩》）
▲全新談話性節目《今晚衝嗎》首播，百無禁忌嗆辣登場。（圖／《NOW電玩》）
由派翠克，海產共同主持的全新談話性節目《今晚衝嗎？》今（15）日晚間10點，於「NOW電玩」、「酷瞧」的臉書與Youtube等影音平台聯合直播，請來助理主持郭鬼鬼，來賓面白大丈夫、安希，一同暢聊「男人絕對不能讓女友／老婆知道的事」，話題尺度超開、百無禁忌，現場更直接公佈兩位主持人和耿賢的手機，私藏妹圖被曝光在鏡頭前，讓全場都驚呼。

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▲兩位主持人海產與派翠克。（圖／《NOW電玩》）
▲兩位主持人海產（左）與派翠克（右）。（圖／《NOW電玩》）
新節目首播第一集，全場處在一種輕鬆的氛圍，主持人與來賓宛如在閒聊，彼此分享一些私密趣事，像是在夜店給初見面女生取綽號的撇步，先入境馬來西亞再開車循陸路直奔泰國的男人熱血與小心機，安希也分享自己曾被男友欺騙的往事。

▲現場還有玩手機遊戲的環節，氣氛就像在聯誼一樣自然。（圖／《NOW電玩》）
▲現場還有玩手機遊戲的環節，氣氛就像在聯誼一樣自然。（圖／《NOW電玩》）
而節目在公開手機的環節進入高潮，把手機畫面同步在直播鏡頭前，手機可以說是現代人的潘朵拉盒子，收藏了最多的秘密，一旦打開曝光在鏡頭前，私下真面目堪稱無所遁形。兩位主持人派翠克和海產的手機中都不乏各種妹子照片的蒐藏，安希也被要求在現場重現照片中的撩人姿勢，海產甚至還有自己的裸照。

▲同步手機畫面的環節，宛如打開了潘朵拉的盒子，海產的裸照自拍讓大家驚呼連連。（圖／《NOW電玩》）
▲同步手機畫面的環節，宛如打開了潘朵拉的盒子，海產的裸照自拍讓大家驚呼連連。（圖／《NOW電玩》）
不過更猛的還在後面，耿賢不愧自己「鑑乳大師」的名號，手機連線直接讓全場下巴掉下來，AV女優的照片只是小菜，還有許多不可言說的類型蒐藏，研究領域相當廣泛和深入，讓現場驚呼連連。

▲安希在現場重現照片中的撩人姿勢。（圖／《NOW電玩》）
▲安希在現場重現照片中的撩人姿勢。（圖／《NOW電玩》）
最後派翠克和海產更分別現場call out給阿Ken和詹惟中，阿Ken正好在上廁所仍大方接起來電，可說是完美呼應節目名稱，真的必須沖水衝一波，另外也和派翠克約好下節目後直奔信義區幹大事，果真是兄弟就是要付諸行動，今晚衝嗎？一定要的！

▲郭鬼鬼對鏡頭賣萌撒嬌。（圖／《NOW電玩》）
▲郭鬼鬼對鏡頭賣萌撒嬌。（圖／《NOW電玩》）
《今晚衝嗎？》目前於每週4晚間10點，在《NOW電玩》臉書，《酷瞧Coture》臉書、Youtube頻道直播，喜愛的網友別忘了多多支持按讚，並留言互動一起衝一波爆聊。（編輯：倪浩軒）

 

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