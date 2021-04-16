NOW早報／廁所寫「乾坤」女秒愣：要走哪　分辨真相曝光

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這名網友在臉書社團《爆廢1公社》貼出這張廁所門口的照片，並發文解釋自己人在外想上廁所，結果一走到門口卻發現外牆左右只掛上「乾」和「坤」兩個牌子，完全沒有其他線索可以辨識究竟哪間是男廁或是女廁，這讓原PO也暗自納悶「這誰分得出來哪個是男廁哪個是女廁？害我只能偷偷往內瞄」。
不過留言處也有不少古裝宮廷劇迷一看便給出解答，「看宮鬥劇就會知道了，乾清宮（皇帝）、坤寧宮（皇后）」、「你沒有看如懿傳吼！坤為女陰之首，乾為陽」、「乾卦為陽、坤卦為陰」、「乾清宮=皇帝宮殿，坤寧宮=皇后宮殿」，另外也有網友也坦言遇到這種分辨困難時，基本上都默認「通常女廁都會在右邊」、「男左女右啦」。
今日天氣／東北季風減弱早晚溫差仍大！民眾出門注意保暖衣物
中央氣象局表示，今（16）日東北季風減弱，北部、東半部及中南部山區有局部短暫雨，其他地區多雲到晴；溫度方面，今天各地清晨低溫約19至21度，白天北部及宜花高溫24至26度，中南部及台東高溫28至30度，中南部溫差較大，請民眾注意調整衣物。
氣象局提到，後天受東北風影響，北台灣較涼，水氣逐漸減少，北台灣轉為多雲天氣，僅花東及中南部山區局部短暫雨，下週日到下週四北部、東北部氣溫稍降，到下週二之前水氣少，各地大致多雲到晴，僅東部、東南部有零星短暫雨。
荳荳心碎全說了 采子雙劈何孟遠「感情關係複雜」
《全明星運動會》采子被爆搶閨密荳荳男友何孟遠，親密對話截圖遭周刊曝光，2人昨（15）日雙雙道歉，口徑一致宣稱沒有交往，荳荳發文痛批：「你們沒有任何一句道歉，還繼續說謊、欺騙大眾，讓我真的忍無可忍。」文中揭發何孟遠親口承認劈腿，當她發現第三者是采子，「心像碎掉一樣」，她問何孟遠為什麼不好好跟采子在一起，對方回答「他們的關係也很複雜」，疑似也有正牌男友存在。
荳荳2月底和何孟遠吵架，男方確實提出分手，最後2人協議再共同努力，每天報備簡訊、電話不斷，直到前幾天發現何孟遠偷吃，「你也親口向我承認了你種種劈腿行徑，告訴我已經跟她持續了一個多月這樣不正當的關係。我問你為什麼不真的離開我，好好跟她在一起？你告訴我『他們的關係也很複雜』，所以她現在也無法處理她的感情問題。而你自己則是因為捨不得看我難過，所以一直沒有再提分開。」
荳荳說采子4月初仍傳訊跟她關心何孟遠「比賽不順利時回家有沒有哭」，「其實一直以來都對她很欣賞，所以怎麼樣都無法懷疑她。當我知道事情已經進展到這種程度的時候非常衝擊，心像碎掉一樣。」荳荳這兩個月吃飯吃不下、睡覺也睡不好，痛心地說：「4月8號，你回家抱我的時候嚇了一跳，你問我怎麼變這麼瘦，我說『因為沒有你幫我煮湯』後來才發現，原來你去幫采子煮湯了。」
林佳龍下台後誰收尾？「鋼鐵人」交通部政次王國材呼聲高
台鐵太魯閣號2日發出嚴重事故，釀成49人罹難，逾200人受傷慘劇，交通部長林佳龍辭呈於昨（15）日批准、20日生效，後續將由誰接任交通部長引發各界討論，目前傳出有「鋼鐵人」之稱的交通部政務次長王國材呼聲最高，基隆市長林右昌、屏東縣長潘孟安與立委李昆澤也有被點名。
曾任高雄市交通局長及一卡通公司董事長的王國材，現年62歲，他在 2018年12月時任交通部長的吳宏謀請辭後，曾一度代理交通部長一職，直到新任部長林佳龍上任為止。過去他曾處理多起重大案件扮演救火隊，包括華航機師罷工事件、普悠瑪翻車事故等，這一次太魯閣出軌意外，也是王國材親上火線擔任應變中心指揮官，相當具有危機處理能力。
太魯閣事故捐款截止！衛福部最終募得金額曝光
台鐵太魯閣號事故釀成嚴重傷亡，不少民眾希望能捐錢幫助罹難者家屬或受傷者，衛福部因此設定專門帳戶，於3日起至30日受理各界捐款，雖過程中引發善款流向爭議，但仍獲得廣大愛心善款。由於款項超乎預期，捐款管理監督委員會決議於昨（15）日0時提前關閉，據統計，至4月14日晚間23時59分截止，最終共募得10億6029萬8386元。
有鑒於過去重大災難事件善款流向未交代清楚，此次的捐款也引發質疑，總統蔡英文承諾善款將100%全用在罹難者、傷者家屬及救災人員身上，且善款的支出會全部對外公布，並成立委員會監督善款用途。
奇摩知識+沒了！20年前「青澀提問」曝光 結局眼淚狂飆
「Yahoo奇摩知識+」提供逾16年的服務，近日卻突然宣布用戶將在5月4日關閉。消息一出讓不少使用者相當不捨，更惋惜這是「時代的眼淚」，紛紛回頭查看自己在奇摩知識+平台上曾經提出的發問。日前就有名網友登入後發現，20年前青澀的自己曾問過有沒有花點小錢就能讓爸爸感到驚喜的父親節禮物，默默推算後發現在那不久父親就因為心臟病過世了，這也讓不禁感慨表示「頓時有點感動又感傷」。
這名網友在PTT的WomenTalk版上發文分享自己使用Yahoo奇摩知識+的經歷，他提到自己得知奇摩知識+要終止服務的消息後，便心血來潮登入查看自己曾經發問過的問題，除了線上遊戲相關問題外，他也看到一則20年前曾問過該送爸爸什麼便宜又能表達心意的父親節禮物。
原PO指出自己已經回想不起後來買了什麼當作禮物，不過看到當時自己的文筆總難免感到有些羞恥，不過默默推算時序，發現當年應該是他和爸爸過的最後一個父親節，「半年後他就突然因為心臟病過世了」，這也讓他有些感傷的表示「現在生活中其實已經找不太到爸爸曾經存在的足跡，但突然間發現這樣的回憶，我覺得滿開心的」，接著也默默申請下載自己在奇摩知識+的資訊，希望能塵封這份與父親的記憶。
文章曝光後也惹哭不少鄉民，許多網友也紛紛留言表示「看到文章後面酸酸的」、「大家以前的回覆都好溫馨呀」、「我覺得知識+雖然很多沒根據或沒回答到的回應，但至少不是故意找碴，也很少惡言相向，比現在單純多了」、「有洋蔥，讓想到我爸過世前還吵架沒能跟他道歉成了我最大遺憾」、「你的心意爸爸一定有收到！」。（編輯：張嘉哲）