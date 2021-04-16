白沙屯媽祖遶境驚見「現金回收桶」！功用曝光　信徒狂讚

苗栗拱天宮白沙屯媽祖徒步遶境第5日行程從雲林縣土庫鎮起駕，準備前往北港朝天宮，吸引不少信徒跟隨，場面十分熱鬧。不過，就有網友分享自己走在路上時，卻發現路邊的垃圾桶除了一般分類以外，還多了一個「現金回收」的桶子，好奇其用途為何，貼文引發熱議。





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原PO在「爆系知識家」貼文表示「媽祖出巡路邊放竟然有放現金回收桶？這是新的點子嗎？請問功用是什麼？」只見貼出的照片，馬路邊除了一般垃圾、寶特瓶、紙類等分類垃圾桶外，最右邊還多了一個「現金回收」桶。





▲網友發現白沙屯媽祖遶境路線上，路邊除了擺放一般垃圾桶外，還有「現金回收」桶。（圖/爆系知識家）

而仔細探頭一看，裡面還真的有不少百元鈔票以及零錢，貼文一出，網友紛紛回應「看在他的創意，我真的會投他50元」、「八成是香油錢之類的吧」、「媽祖遶境不敢作亂啦，感覺是香油錢」、「如果是用於活動結束後清潔費，我也會丟錢」、「給清潔員工的費用之類的吧」、「這是什麼啦！重點還真的有人投」、「會不會人家只是在鬧，結果真的有人投」。





而在貼文發出不久後，一名發起「現金回收」的民眾在「白沙屯媽祖全球徒步聯誼會」曝光其用途，表明「從白沙屯出發後，分別在通霄灣、甲南道路、追分陸橋、彰化四海永和豆漿、田尾公路花園全家超商、溪州正新輪胎停車場、魚寮鎮安宮前、虎尾國興汽車修理廠設置垃圾分類站，也感謝各位對現金回收的支持」。





「從4月11日至今共有4752元，由於明天我要和大家一起走進北港，垃圾回收的工作將於今夜停止，我在回到拱天宮將會將4752元捐出取得收據再行公佈」而用途曝光後，不少信徒紛紛留言「感謝您的用心」、「這構思真的很棒！喜歡媽祖的也會投」、「謝謝各位的付出，遶境的大家一路平安」、「好讚喔！謝謝你的付出」。（編輯：張嘉哲）



