逛好市多見吐司破一洞！她愣「老鼠咬的」 結局竟神展開
編輯中心/綜合報導
2021-04-16 08:22:32
美式賣場好市多因時不時推出新產品，還有其物美價廉的特性，吸引不少忠實顧客上門消費。但近日，一名顧客分享自己逛好市多時，卻發現架上的條狀吐司包裝破了一個洞，而且吐司還有一角直接被啃食，讓他疑問是否為「老鼠咬的」，沒想到貼文釣出不少人直言「這看起來就是被人撕開的」。
原PO在「好市多商品經驗老實說」貼文指出「這....似乎是齧齒科動物的傑作，囧」只見貼出的照片中，架上擺放好幾條吐司，但唯獨有一條底部破了一個洞，且吐司也被吃掉一塊，讓原PO不禁懷疑是否是有老鼠入侵。
貼文一出，網友紛紛回應「不像老鼠咬的，袋子有拉扯的痕跡」、「袋子很明顯有扯...＝＝好市多奧客又發威了」、「奧客試吃一波啦，老鼠躺著也中槍，傻眼到笑出來」、「塑膠袋一看就是拉破的啊，真的扯」、「比較像扯破的，我自己也在賣場工作，老鼠咬的包裝紙不會有牽扯的痕跡」、「你試看看咬一個東西慢慢啃，絕對不會有這個拉扯的痕跡」、「好市多日常，奧客真的杜絕不了」。
不過，更令人意外的是，在這則貼文發出沒多久，另一位網友則發文抱怨「下班去好市多補貨，吐司沒看就拿去結帳了，結果發現底部破了一個洞，還好有馬上發現，不然回家才發現就麻煩了」，該貼文一出，引爆網友朝聖「ㄜ...這結局會不會太扯」、「這條吐司不就是網友發的那條＝＝」、「這結局機率有多低啊，笑崩耶」、「哈哈哈太意外的結局了，沒想到真的買到同一條」、「也太巧了吧，很好笑」。（編輯：張嘉哲）