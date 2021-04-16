35萬All in！PTT賭神「狂賺500萬」只花1年　手法曝光了

原PO透露，接下來就是每天開盤看看6288的情況，中間還申請紓困10萬元貸款，又加碼5張，接著又找到一目標，轉向達運（6120），一直買到約70多張，最後陸續在今年1月初獲利出清，加上12月剛開始接觸權證有部分小獲利，資金大約來到110萬元左右，今年初看好鋼鐵面板，如大成鋼、中鋼、中鴻、彩晶、友達和群創等，幾乎滿手的權證重壓，最後在今年4月初全數出清，資金從原本的35萬翻倍至500萬。
原PO最後表示，這一年來領悟了很多道理，幾乎不看任何書籍，也沒有追任何的訂閱，都是自己慢慢摸索、實驗得來的，現在不管技術線圖、基本面、籌碼，也都有一套自己的策略，認為在股市只要肯努力研究分析，加上好的心理層面，相信每個人都有機會，接下來的操作會以降低風險為考量，盡量以現股為主，期許自己今年能再創新高。
貼文一出，隨即引發熱烈回響，網友紛紛驚嘆「厲害，一年可以翻這麼多」、「股神求教學」、「推膽大心細」、「股神出現了」、「一路賭贏真的厲害」；但也有人認為「恭喜，但真的是倖存者偏差，哪怕看錯一次又回到原點了」、「壓對當神，壓錯發畢業文」。
不過，最後也要提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書（投資人須知），學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。（編輯：賴詠璿）