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35萬All in！PTT賭神「狂賺500萬」只花1年　手法曝光了

編輯中心/綜合報導

2021-04-16 11:18:19

▲台股今（5）日受到資金吹捧，終場漲98點，攻上15000.03點，突破15000點大關，漲幅0.6%，成交金額3471億元。（圖／NOWnews資料照片）
▲原PO在一年之內利用35萬元投資股票，賺到500萬元。（圖／NOWnews資料照）
購買股票雖並非穩賺的投資，其波動和龐大的股價市場，仍吸引許多股迷躍躍欲試。不過，近日一名網友在PTT的Stock看板分享，他在一年之內利用35萬元投資股票，賺到500萬元的心路歷程，並稱「股市只要肯努力研究分析，加上好的心理層面，我相信每個人都有機會！」貼文曝光立刻引發網友熱議。

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原PO表示，在2020年3月大殺盤，真的跌到受不了，幾乎砍掉所有的持股，賣掉後拿回資金約35萬元，剛好那時候看到電動車的題材，原本要追的股那一天漲停，後來就改全部All in聯嘉（6288），買完還立馬跟友人分享「我要來賺一波大的！」

原PO透露，接下來就是每天開盤看看6288的情況，中間還申請紓困10萬元貸款，又加碼5張，接著又找到一目標，轉向達運（6120），一直買到約70多張，最後陸續在今年1月初獲利出清，加上12月剛開始接觸權證有部分小獲利，資金大約來到110萬元左右，今年初看好鋼鐵面板，如大成鋼、中鋼、中鴻、彩晶、友達和群創等，幾乎滿手的權證重壓，最後在今年4月初全數出清，資金從原本的35萬翻倍至500萬。

▲原PO在一年之內利用35萬元投資股票，賺到500萬元。（示意圖／NOWnews資料照片）
▲原PO在一年之內利用35萬元投資股票，賺到500萬元。（示意圖／NOWnews資料照片）
原PO最後表示，這一年來領悟了很多道理，幾乎不看任何書籍，也沒有追任何的訂閱，都是自己慢慢摸索、實驗得來的，現在不管技術線圖、基本面、籌碼，也都有一套自己的策略，認為在股市只要肯努力研究分析，加上好的心理層面，相信每個人都有機會，接下來的操作會以降低風險為考量，盡量以現股為主，期許自己今年能再創新高。

貼文一出，隨即引發熱烈回響，網友紛紛驚嘆「厲害，一年可以翻這麼多」、「股神求教學」、「推膽大心細」、「股神出現了」、「一路賭贏真的厲害」；但也有人認為「恭喜，但真的是倖存者偏差，哪怕看錯一次又回到原點了」、「壓對當神，壓錯發畢業文」。

不過，最後也要提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書（投資人須知），學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。（編輯：賴詠璿）

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