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逛國軍福利站發現謎之罐頭！過來人吐料理經驗：實在好吃

編輯中心/綜合報導

2021-04-16 11:37:12

▲逛國軍福利站發現謎之罐頭！過來人吐料理經驗。（圖／翻攝自臉書社團《爆廢1公社》）
▲逛國軍福利站發現謎之罐頭！過來人吐料理經驗。（圖／翻攝自臉書社團《爆廢1公社》）
現代人對於飲食都越來越有健康的觀念，因此許多人都會去超市購買材料回家自己煮，而近日就有一位網友在網路上分享自己逛國軍福利站發現的「謎之罐頭」，沒想到就有當過兵的過來人揭露出了「各種料理經驗」，驚呼「實在好吃」，引起熱議。

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▲只見從照片中可以看到，有著名為「紅燒豬肉」和「紅燒牛肉」的罐頭，甚至更貼心寫上「加熱食用」、「100％絕不添加防腐劑」等語句。（圖／翻攝自臉書社團《爆廢1公社》）
▲只見從照片中可以看到，有著名為「紅燒豬肉」和「紅燒牛肉」的罐頭，甚至更貼心寫上「加熱食用」、「100％絕不添加防腐劑」等語句。（圖／翻攝自臉書社團《爆廢1公社》）
這位網友在臉書社團《爆廢1公社》中PO出一篇文章表示，「國軍福利站逛逛買到的罐頭，想請問各位怎麼料理比較適合」，原PO更隨文附上圖片，只見從照片中可以看到，有著名為「紅燒豬肉」和「紅燒牛肉」的罐頭，甚至更貼心寫上「加熱食用」、「100％絕不添加防腐劑」等語句，此篇文章一發出，立刻引起當過兵的網友們熱烈討論，留言區蓋起歌樓。

過來人網友們紛紛表示「煮湯麵、炒麵、拌飯，只要能吃進肚裡都香、都好吃」、「以前當兵也是都會發，然後沒吃完就拿回家，家裡很喜歡吃這個，煮麵好吃」、「加點紅蘿蔔、白蘿蔔、蔥花就很下飯了」、「煮麵應該是最好的選擇了，非常好吃」、「這個都是委外食品廠代工的，很好吃，以前當兵時常吃」、「麵條煮熟，直接拌著吃」、「煮麵超好吃」、「煮麵根本神料理」。（編輯：王柏文）

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