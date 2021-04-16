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今與國立陽明交大簽約　部桃正式成為教學醫院

記者李春台/綜合報導

2021-04-16 12:48:16

部桃成為陽明交大教學醫院
▲部桃今天與國立陽明交大簽約，正式成為該校教學醫院。（圖／記者李春台攝，2021.04.16）
衛生福利部桃園醫院與陽明大學原本就是建教合作夥伴，109年年底陽明大學校務會議決議部桃成為該校教學醫院。今（16）日部桃與國立陽明交通大學簽約，正式成為陽明交通大學教學醫院。

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上午舉行揭牌典禮，桃園醫院院長徐永年表示，陽明交通大學與桃園醫院為建立教學研究與醫療服務的密切合作關係，提升雙方醫療專業水準。徐永年說，促進醫學進步與病患的全人照護品質成為國立陽明交通大學「教學醫院」，意義非常深遠。

陽明交通大學校長林奇宏指出，陽明大學成立之初，培育的全是公費醫師，畢業後到公立醫院服務，其中代表人物就是現任部立桃園醫院院長徐永年，而徐正巧是陽明大學第一屆校友。

林奇宏說，陽大與部桃原本就是健教合作夥伴，見習、實習的醫學生會前往部桃學習，部桃醫師也會到陽大兼課，105年深化合作聘請專案教師、開辦醫務管理學分班、合作研究等，在109年底陽明大學校務會議決議部立桃園醫院成為該校教學醫院，同時報備衛福部與教育部，各界都樂見其成。

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徐永年表示，與陽明交大合作後，服務變更好、品質也一再提升，過去陽明交大在防疫這部分做得非常好，雙方合作能讓整個防疫工作更加完整，對於服務市民的醫療品質也會更上一層樓。

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