321元爽吃海底撈！婆媽公開「驚人點法」：還做手部護理
編輯中心/綜合報導
2021-04-16 13:17:04
中國大陸知名的火鍋品牌「海底撈」深受不少饕客喜愛，而海底撈火鍋也以「服務至上、顧客至上」的經營理念聞名， 讓鐵粉一再上門消費。不過，近日一篇「74元人民幣吃海底撈」的貼文在大陸社群平台上引發高度熱議，全因一名消費者僅花74元人民幣（約新台幣321元），就吃到了海底撈火鍋，還做了手部護理。
近日一名女子在大陸社群媒體《小紅書》發文，以「去海底撈一人吃了17元人民幣」為題，分享到海底點了4份清水湯底，又點了7元人民幣的麵就飽餐一頓，並稱「現場為我表演，太讚了！」
該名女子還提到，吃飽後打包了不少零食，有吃不完的花生、水果、牛肉粒，唯獨周六時間沒有美甲服務，但有做了手部護理。
貼文曝光隨即引發廣大回響，網友紛紛回應「天啊！這樣湯有味道嗎？」「聽起來很划算」、「竟然只花74元就可以吃到海底撈，不敢相信啊」；不過，也有網友表示「建議海底撈應該設定每人的最低消費金額」、「太不要臉了啊」、「還做手部護理都不會覺得心虛嗎？」
對此，海底撈的工作人員大方回應，這種低消費行為在店裡不常發生，至於願意消費多少金額也是顧客的自由，強調不會對顧客差別待遇，後續也不會因此設定顧客低消。（編輯：賴詠璿）