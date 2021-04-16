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帶狗搭火車爽坐2位！大媽傻眼狂瞪偷拍　反轉結局網秒跪

編輯中心/綜合報導

2021-04-16 14:00:25

普悠瑪
▲老字號的台鐵仍舊是不少人通勤、南北往來的重要交通工具。（示意圖／台鐵提供）
老字號的台鐵是日常不少人通勤的重要交通工具，不過由於位子有限，如果未購買到座位車票的乘客，就得購買站票。對此，一名女網友就分享自己帶狗搭火車時，自己坐一個位置，狗狗也坐一個位置，結果被一旁的站票大媽狂瞪，還疑似被偷拍，讓她整路非常不安，趕緊拍出「證據」澄清，引發討論。

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原PO在「爆廢1公社」貼文指出「剛看到一個應該是站票的阿姨疑似在偷拍我，她經過我時就一直用銳利的眼神盯著我.....可能覺得我佔用兩個位置怎樣怎樣的，也可能是想要我讓一個位置給她。

「但兩個位置我都有付錢購買，因為我行李很多又帶一隻狗狗，所以才會買兩張『成人票』，請阿姨如果有看到不要突然發文嗆我，我會怕怕，我有付錢啦！不要再看我了！」只見貼出的照片，原PO確實購買兩張火車票，座位是7車5號以及7車7號緊鄰的位置，而不是讓寵物獨佔一個座位。

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▲女網友表示，自己雖然帶狗狗佔了兩個位置，但狗狗坐的位置也有買票。（圖/爆廢1公社）
貼文一出，網友紛紛大讚「哇！太有概念了吧，還知道要替狗狗買票」、「人美心也美！給這個行為一個讚」、「全票很可以喔！」、「我也常常為了1歲的小孩多買一個座位，比較不會造成其他乘客困擾」、「建議如果下次還有這情況，車票直接秀在手上，以免有人不懂亂公審」、「給你一個讚啦！幫狗狗買座位超有愛」。（編輯：張嘉哲）

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