影／巡邏驚見「馬路有小貓」　員警暖心救起：我保護你！

無助的浪貓有人伸出援手真棒！前陣子高雄地區湖街派出所的

孫郁勛員警，開著車認真巡邏時，行駛到湖內區的中山路一段與東方路口路段，眼尖的他遠遠地看見馬路正中央有個「紙箱」，他開車小心翼翼靠近、仔細一看結果真相大白，原來是一隻小橘貓，在危險的路口徘迴，他二話不說停車「抱緊處理」。

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▲有隻小橘貓徘迴在大馬路（圖／高雄市政府警察局與湖街派出所授權提供）

× ▲有隻小橘貓徘迴在大馬路（圖／高雄市政府警察局與湖街派出所授權提供）

▲孫郁勛員警小心翼翼把貓抱起！（圖／高雄市政府警察局與湖街派出所授權提供）

× ▲孫郁勛員警小心翼翼把貓抱起！（圖／高雄市政府警察局與湖街派出所授權提供）

▲要帶偶去哪裡？有罐罐吃嗎？（圖／高雄市政府警察局與湖街派出所授權提供）

× ▲要帶偶去哪裡？有罐罐吃嗎？（圖／高雄市政府警察局與湖街派出所授權提供）

當天孫郁勛員警在湖內區例行巡邏時，發現有隻落單小貓很無助徘迴在馬路上，他接受寵毛網電訪表示：「原本遠遠看想說路邊怎麼會有『紙箱』，近看才發現是小貓」馬上趁紅燈時停車並擋在貓咪前面，下車準備撈貓時，小貓很調皮鑽進車底跟他玩你追我跑，員警不斷安撫牠、後來趁機一手把小貓抱起、一手托著屁股抱到車內，雖然貓咪當下會哈氣兇人、但很神奇乖乖讓人抱、完全沒出爪攻擊，先來看看這段熱血救援影片！

▲湖街派出所的「孫郁勛」暖警（圖／高雄市政府警察局與湖街派出所授權提供）

× ▲湖街派出所的「孫郁勛」暖警（圖／高雄市政府警察局與湖街派出所授權提供）

孫郁勛員警把貓載回湖街派出所安置，買罐頭給貓咪飽餐一頓，所長家裡有養貓，得知此事後熱心PO文到貓咪社團幫貓找家，小貓在派出所才待一個下午的時間，就靠網路力量順利找到新主人；高雄市政府警察局將影片分享到粉專，收到大批網友讚賞：「員警感覺很熟練，是不是帶回去有偷吸？」、「這什麼影片，浪費我30分鐘」、「這抱孩子的手勢很熟練，莫非常常被攔」、「感謝優秀的警察愛護小動物～」、「每條生命都是寶貴的也是值得珍惜的」、「可以當橘長（局長）」。孫郁勛員警表示家裡有養狗，更經常去朋友家玩貓，所以特別喜歡小動物，很清楚如何正確抱貓，這次伸出援手，解救馬路中的小貓還幫牠到找主人，真是美事一樁呢！（編輯：楊釆蓉）

▲小貓當天就幸運找到家了！（圖／高雄市政府警察局與湖街派出所授權提供）