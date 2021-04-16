台灣馬路「超日常景象」紅到國外！網一看臉全垮：完了
編輯中心/綜合報導
2021-04-16 15:14:27
台灣相比世界許多國家更為地狹人稠，尤其在都市人口密度高，行人的用路安全也是民眾重視的議題。對此，曾有一位外國實況主，拍下台灣「馬路如虎口」的影片，認為大多駕駛不會禮讓過馬路的行人，影片被上傳至美國「reddit」論壇後引發熱議。
實況主Andrew曾在台灣的馬路口，拍下一段行人走斑馬線過馬路的情景。畫面中可見，一名男子在綠燈時要過馬路，一旁準備轉彎的車輛卻大多不願意讓他通行，Andrew氣得高喊「就是沒有人要禮讓行人耶！」呈現行人與駕駛爭道到危險情況。
Andrew坦言，很不喜歡每次過馬路都要提心吊膽的感覺，整段影片直到最後，終於有一台TOYOTA的休旅車願意停下，禮讓前方的行人優先通行，Andrew也忍不住大讚「給這台TOYOTA拍拍手！」
台灣YouTube頻道《B.C. & Lowy》翻譯這段影片，網友看完紛紛回應「別說外國人會怕了，我自己身為台灣人也都不太敢走在路上了」、「老實說我真的滿認同這個人的」、「外國人真的很注重行人過馬路，我之前在美國開車的時候，忘了把台灣人的習慣收起來，不小心沒有禮讓一位拄著拐杖的阿伯，那個阿伯直接把拐杖拿起來追著我的車打」、「完了，真丟臉！」「完全是我每天過馬路的心情」。
不過，在台灣生活過的外國網友留言，提到曾被台灣朋友用機車載過，遇到紅燈時，會直接猛按喇叭硬闖，當時覺得自己死定了，好險最後人沒事，只有他的台灣朋友被開罰單；也有住過越南和印度的網友緩頰，直言這根本是小兒科，因為那兩個地方的交通才叫真正可怕。（編輯：賴詠璿）