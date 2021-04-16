不進入水情紅燈為目標 高雄明起游泳池、洗車場停止供水
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-04-16 17:34:28｜2021-04-16 17:47:02
旱象持續未解，高雄市政府從最壞的劇本想定，目前高雄停留在水情橙燈，希望到了6月甚至到7月，還能夠不進入紅燈的供五停二的狀況，今（16）日再度召開抗旱會議，高雄市長陳其邁強調，最重要的還是要確保民眾打開水龍頭還有水用，但是在像洗車、游泳等這些活動，大量需要水的部分，明天起停止供水，大家配合共體時艱，一起度過這次缺水的危機。
陳其邁上午表示，高雄跟台南地區目前都是橙燈減量供水，按照現有的進度，在5月底假如沒有再增加更多的水源，整體供水就會有可能面臨到進入紅色的警戒，所以在前天已跟行政院蘇貞昌院長、李孟諺秘書長，以及水利署，一同針對南部的水情做一個綜合的判斷，因為台南一天的用水量大概90萬噸，高雄有130萬噸，那屏東則因為地下水源會較豐沛，假如都沒有下雨的最壞劇本情況之下，台南地區跟高雄地區勢必要再增加更多的水源來滿足民生跟工業的需求，這個部分就必須大量的增加地下水的水源，才不會像台中一樣進入紅色燈號的狀態。
陳其邁說，台南的90萬噸裡面，50萬噸是曾文跟烏山頭水庫的水，40萬噸是用到南化水庫的水，南化水庫的水過去從枯水期開始就是從甲仙溪越域引水到南化水庫，所以理論上，南化水庫的水，當高雄市水情比較嚴峻的時候，必須能夠增加供水量給我們高雄市，但是因為水源的調度，它是一個連通的管理，所以假如曾文水庫跟烏山頭水庫的水量又下降，那就會排擠到南化水庫供給高雄的水。
陳其邁指出，目前從開源、節流兩方面著手，節流部分，目標是希望能節水百分之二十，包括用水的大戶、工業用水跟一般的相關服務業等，這個部分會訂定一個總目標，目標是就是希望希望說停留在水情橙燈的部分，到6、7月還不進入紅燈的供五停二的狀況；開源的部分，以今天為基點，希望這個月底可以再增加16萬噸的供水，在5月底可以可以增加到30萬噸的供水。
至於鑿井取水的進度，水利局則表示，目前南區水資源局辦理的鑿井工程開口契約，鑿井地點主要在高屏溪攔河堰周邊以及大樹汙水處理廠周邊，每一口井每天出水量約1000噸，預計至4月底至少完成10口井，長期規劃為30口井。此外，協調自來水公司調派民間水井，整個量體約有3萬噸左右，也協調自來水公司、南水局擇適當地點鑿井，地點選定在大樹區大泉伏流水上游附近，並將引流到大泉淨水場。