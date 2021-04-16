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石門水庫無進帳　桃園減壓供水時段擴大全日實施

記者李春台/桃園報導

2021-04-16 18:12:19

桃園全日減壓供水
▲石門水庫入流量持續減少，蓄水率已低於3成，因此宣布即日起桃園地區減壓供水時段由原本夜間10時至隔日6時，擴大為全日實施。（圖／資料照片，記者李春台攝）
旱災中央災害應變中心於今（16）日召開第11次工作會報，指揮官經濟部長王美花指出，4月迄今臺灣西部地區幾無降雨，依中央氣象局預測未來2週內仍無明顯降雨訊號，水情十分嚴峻。桃園地區目前雖維持減壓供水之黃燈，但考量石門水庫入流量持續減少，蓄水率已低於3成，因此宣布即日起桃園地區減壓供水時段由原本夜間10時至隔日6時，擴大為全日實施。

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桃園市政府經發局郭局長裕信表示，目前自來水公司已停供行政機關及國營事業轄管噴水池、澆灌、沖洗外牆、街道及水溝等非急需或非必要用水。為了因應嚴峻水情，市府已提前部署，每周召開抗旱應變會議，積極辦理水資源調度、備援水源及開源節流政策，已完成備用水源盤點及水源調度演練，工業區自主節水以7%以上為目標、開放本市60口工業抗旱井30%水權核發量外借、解除工商水權井109年11月至110年6月水權使用量限制、鼓勵產業多使用本市7處水資源中心放流水，以及學校與用水大戶相關行業共同節水等，多元降低石門水庫出水量，減緩本市進入橙燈減量供水階段。

郭裕信強調，因近期降雨情形不佳，石門水庫水位持續下降，呼籲市民及各企業加強節約用水，共體時艱，「節今日之水，解明日之渴」，共同落實節約用水以減少水資源浪費，度過缺水危機。

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