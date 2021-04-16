台灣乖乖登BBC！中研院學者曝「背後含意」：有曖昧力量

「乖乖」除了是陪伴許多民眾長大的零嘴，在工程師口中更是能夠確保電腦不當機的驅邪神物，就連外媒《BBC》也報導了這項台灣獨有的文化，話題一時掀起熱議，不僅民進黨中央黨部副秘書長林飛帆戲稱「國家機密被發現了」，中央研究院民族所研究員丁仁傑更分析指出乖乖內含「含混曖昧」的神秘力量。

我是廣告 請繼續往下閱讀

英國廣播公司（BBC）今（16）於「

Worklife

」版面報導了台灣科技業、醫療業用來祈求重大設備、電腦機器「乖乖」不出問題的這項奇特習俗，報導訪問了乖乖創辦人的孫女，也是現在的總經理廖宇綺，更揭露這個「都市傳說」其實源自於傳聞中有名研究生寫論文期間，電腦一直當機，為了希望電腦「乖乖」運作，恰好綠色又是機器正常運轉的燈號，這才有了將「綠色乖乖」放在機檯旁的念頭，結果一擺後機器恢復正常運作，研究論文順利產出後，這個都市傳說也隨著流傳開來。

▲只有「綠色乖乖」象徵燈號正常設備穩定，紅色、黃色則被認為是警告燈號，代表設備出問題，想遵守神奇魔力可千萬別放錯了。（圖／翻攝爆廢公社）

不過這個現象背後到底是否有科學根據，中研院民族所研究員丁仁傑透過社會心理學角度分析表示，儘管擺乖乖似乎不合邏輯，但每個人都想試試看。抱持「寧可信其有，不可信其無」的概念，民眾不擺一下難免會心生憂慮，擔心機器可能會因此真的當掉。

丁仁傑形容乖乖有「含混曖昧的力量」，同時補充表示「有些人可能相信，有些人不信。但我們都相信一件事，在事情可信和不可信之間有許多的含糊曖昧地帶，也就是為什麼一直有人相信擺乖乖，會讓機器乖乖」。

▲重症醫陳志金也曬出醫院內的乖乖。（圖／翻攝自「Icu醫生陳志金 」臉書）

外媒這則報導刊登後，民進黨中央黨部副秘書長林飛帆也在臉書分享該篇文章笑稱「國家機密被發現了」，而中研院的發文底下也掀起不少網友討論，更有許多業界人士分享經驗「屢試不爽啊」、「我不信科學無法驗證的事，但我也擺了...」、「經驗是國外買的機台不喜歡台灣零食」、「不信的人是因為都不是電子電機科系的人，沒碰過電子產品的靈異事件，只要碰過的人都相信，乖乖比什麼都靈驗」。（編輯：楊智傑）