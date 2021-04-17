NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

麥當勞報報抽到誰最嗨？老饕揭「SSR級餐點」：半年才1張

編輯中心/綜合報導

2021-04-17 00:05:00

▲一名網友不解，為何麥當勞的炸雞這麼廢，就連很多路邊攤都比較好吃，貼文一出，也有網友反揭開1關鍵。（示意圖／取自unsplash）
▲有網友好奇麥當勞報報抽到什麼才稱得上是「SSR等級」的優惠，話題掀起許多老饕一面倒回應。（示意圖／取自unsplash）
麥當勞近年來推出「麥當勞報報」手機 APP，除了能當作定時鬧鐘外，最重要的功能莫過於「每日一抽」，每天只要在設定時間上點選就能得到一張優惠券，吸引不少人下載使用。不過日前就有網友開心表示自己抽中了「冰炫風加一元多一杯」優惠，更好奇詢問網友覺得抽到哪一種優惠是最好的。話題掀起眾人討論，其中一項稀有獎項更讓不少人公認有「SSR」等級的難抽。

我是廣告 請繼續往下閱讀
日前一名網友於批踢踢八卦版上發文表示，自己有下載麥當勞的專屬 APP 「麥當勞報報」，但自己抽了好幾十次終於抽中了「冰炫風加一元多一杯」優惠，而在眾多優惠品項當中他也認為「感覺麥當勞報報裡面抽中冰炫風已經算前幾好的吧！」，其他像單點大薯加一元多一包、套餐折價等等優惠對他來說吸引力也不錯。

不過這樣的情形也讓他好奇的發問「板上各位覺得抽到哪一個是最好的呢？」，文章曝光後許多網友也紛紛熱烈回應，其中就有不少網友認為最喜歡抽到「大麥克買一送一」的優惠，不過抽到機率也相當罕見，更有資深用戶跳出來直言「抽不到的大麥克買一送一」、「還真的沒抽過大麥克QQ」、「我的大麥克1+1只有透過犧牲場上六枚歡樂貼才能召喚」、「大麥克1+1 大概半年抽到一張」。

▲一名網友好奇「大麥克要怎麼拿才不會吃到歪掉」，貼文一出，也有網友回文分享「超神手勢」。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）
▲許多饕客公認「大麥克買一送一」相當划算但也不好抽中，是SSR等級的優惠。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）
另外也有不少老饕點出其他「SSR」等級的優惠，「點主餐送雞翅還不錯吧」、「抽過一次買套餐送勁辣雞腿堡」、「早餐的滿福豬」、「剛抽到超值餐送醬燒豬肉長堡」、「49飲料送大麥克」、「10元麥香雞！」、「套餐送麥脆雞」、「10元堡吧！10元買漢堡還送你一張期望值2的彩券，多划算」。（編輯：楊智傑）

▲（圖／翻攝自PTT）
▲有網友曬出自己連續三天都是送漢堡的超神優惠。（圖／翻攝自PTT）
 

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

我台我驕傲！《當男人戀愛時》帶起台客風，在你心目中你覺得誰最有「台」味？

我台我驕傲！《當男人戀愛時》帶起台客風，在你心目中你覺得誰最有「台」味？

繼續作答
你最期待哪一部今年（2021）即將開播的台劇？

你最期待哪一部今年（2021）即將開播的台劇？

繼續作答
林佳龍辭呈20日生效！你覺得誰最有可能會接任下一任交通部長？

林佳龍辭呈20日生效！你覺得誰最有可能會接任下一任交通部長？

繼續作答

PK擂台

福島擬核廢水放流大海，恐將衝擊台灣漁業！你覺得政府是否有替台灣發聲？

滿意
不滿意
8.93%91.07%
2021-04-15-2021-04-21

太魯閣號頭七剛過！蔡英文卻只憂心個人臉書觸及率低，你對台鐵改革還有信心嗎？

有信心
沒有信心
15.49%84.51%
2021-04-12-2021-04-18
即時
推薦閱讀