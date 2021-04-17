麥當勞報報抽到誰最嗨？老饕揭「SSR級餐點」：半年才1張

麥當勞近年來推出「麥當勞報報」手機 APP，除了能當作定時鬧鐘外，最重要的功能莫過於「每日一抽」，每天只要在設定時間上點選就能得到一張優惠券，吸引不少人下載使用。不過日前就有網友開心表示自己抽中了「冰炫風加一元多一杯」優惠，更好奇詢問網友覺得抽到哪一種優惠是最好的。話題掀起眾人討論，其中一項稀有獎項更讓不少人公認有「SSR」等級的難抽。

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日前一名網友於批踢踢八卦版上發文表示，自己有下載麥當勞的專屬 APP 「麥當勞報報」，但自己抽了好幾十次終於抽中了「冰炫風加一元多一杯」優惠，而在眾多優惠品項當中他也認為「感覺麥當勞報報裡面抽中冰炫風已經算前幾好的吧！」，其他像單點大薯加一元多一包、套餐折價等等優惠對他來說吸引力也不錯。

不過這樣的情形也讓他好奇的發問「板上各位覺得抽到哪一個是最好的呢？」，文章曝光後許多網友也紛紛熱烈回應，其中就有不少網友認為最喜歡抽到「大麥克買一送一」的優惠，不過抽到機率也相當罕見，更有資深用戶跳出來直言「抽不到的大麥克買一送一」、「還真的沒抽過大麥克QQ」、「我的大麥克1+1只有透過犧牲場上六枚歡樂貼才能召喚」、「大麥克1+1 大概半年抽到一張」。

▲許多饕客公認「大麥克買一送一」相當划算但也不好抽中，是SSR等級的優惠。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）

另外也有不少老饕點出其他「SSR」等級的優惠，「點主餐送雞翅還不錯吧」、「抽過一次買套餐送勁辣雞腿堡」、「早餐的滿福豬」、「剛抽到超值餐送醬燒豬肉長堡」、「49飲料送大麥克」、「10元麥香雞！」、「套餐送麥脆雞」、「10元堡吧！10元買漢堡還送你一張期望值2的彩券，多划算」。（編輯：楊智傑）