北市月租僅1千！網愣：不是包養　眾抖「暗黑條件」真相

許多在外工作或唸書的學生、上班族，一搬離家裡最希望找到的就是租金合理、環境舒適的好住處，不過也因為好房難尋不少蝸牛族也會互相提醒哪間是「地雷屋主」、哪間又是「佛心房東」。近日有網友發現一則奇特的租屋資訊，上頭寫著1間台北市5坪大的雅房每個月只收租金1千元，只要符合3個條件還能再發「生活費」，資訊曝光後掀起網友一陣熱議，不過也有網友直言「這不是包養！」。

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這名網友在《Dcard》上與眾人分享這個租屋資訊，只見按照租屋網上提供的內容來看，這間5坪大的雅房雖然落在台北市，但每個月房租只收1千元。不僅如此，屋主還在詳細內容內提到，除了能提供完整家具外，還能包三餐、甚至另給5000至10000元的生活費，「希望讓來台北讀書的年輕人無後顧之憂」。

▲台北5坪雅房月租僅千原吸引眾人好奇。（圖／翻攝自《Dcard》）

不過網站內的資訊也備註，如果想要租屋必須符合以下三個條件「喜歡小孩」、「重視個人衛生」、「個性開朗好相處的大學女生」。原PO和男友看完後也忍不住吐槽「看起來好像真的是在找包養欸！」，更質疑這是租屋還是租身體，同時也發文向網友詢問意見「還是我們想歪了？」。

▲屋主開出的條件讓不少人懷疑是「包養」。（圖／翻攝自《Dcard》）

文章曝光後引發眾人熱烈討論，有網友也被這優渥的租屋條件震懾，紛紛留言表示「會另給5000～10000生活費？真假啊是想要一個女兒嗎」、「徵兒媳婦」、「有可能房東是老夫妻日子無聊想找個年輕人陪伴吧？找個養子養女這樣」。

不過其中有不少網友則認為房東應該不是想「包養」，而是希望找個保姆、伴讀，「包養通常都三萬起吧」、「我有聽過找家教用住宿抵家教費的，而且小孩還隨時找得到老師」、「我也覺得是找保姆+家教，光是喜歡小孩就跟包養看起來無關，更何況還給那麼低的生活費，包養費用有這麼低？」、「感覺是想找業餘的年輕女生當幫手而已，一般保姆沒這麼便宜而且要證照的，她要找沒證照的當然不能明講」。（編輯：楊智傑）