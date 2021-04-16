日本國小出「數學素養題」！中譯曝光全場愣：這是小說嗎

現代家長對於孩子的教育十分講究，有時家長也會特別關心學校派發給孩子的回家作業，某些題目難度與創意更是讓家長看傻了眼直呼有年代差距，自己解答不了了。日前在日本推特上就有道國小四年級的數學題目掀起熱議，不過眾人討論的並非數學題目本身多難，而是出題老師的題目敘述實在是太詳盡，不少網友看了也紛紛直呼「是考數學還是國文」、「這是小說吧」。

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日前一名網友在Twitter上分享了自己國小四年級兒子的數學習題，這道題目不僅在推特上瞬間爆紅，就連在PTT和微博也有人特地翻譯成中文，讓網友們看看考題是如何「詩情畫意」。

▲日本推特上的熱門數學題目。（圖／翻攝自推特＠QnaXst）

根據

「黑哥在日本」

於微博上的翻譯，這道出給小四學生的數學題目如下：

這是一個15年前的故事。這一天，小百合桑坐上了從上野車站出發的一班夜間列車。8個小時後，她來到了那個被大雪包裹的青森車站。這一路上，雖然列車裡有許多乘客，但誰都一語不發，只聽見風聲嗖嗖地響徹整節車廂。小百合桑在青森車站等待了20分鐘，便再次踏上一艘叫做『青函』的聯運船。是的，就是那個穿越津輕海峽，連接青森和函館之間的聯運船。小百合桑想起了那段難過的往事，看著沿途中被凍壞了的海鷗們，一直哭泣。但是，津輕海峽真的特別美。就這樣，時間不知不覺過去了5個小時50分鐘，小百合桑終於達到了目的地，函館。

請回答：小百合桑到達函館時幾點了？

文章傳回PTT後，不少網友閱讀完考題後也不禁聯想到台灣108課綱強調的「素養情境題」，忍不住笑翻留言表示「日本數學也是考國文嗎？」、「出題的是在寫小說嗎」、「這題目是請國文老師出的嗎？」，不過也有網友讚嘆出題者的撰寫功力「津輕海峽是真的漂亮」、「想去函館吃海鮮丼了」。

至於答案究竟為何，鄉民們也算出了正解是10點10分，更幽默調侃「只有我邊看邊算嗎」、「故事一般擾亂時間感的題目」、「這個老師就只是想把歌詞寫進題目裡吧」、「做完這題日文程度方面的提升比數學方面顯著」。（編輯：楊智傑）