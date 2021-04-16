日本國小出「數學素養題」！中譯曝光全場愣：這是小說嗎

根據「黑哥在日本」於微博上的翻譯，這道出給小四學生的數學題目如下：
這是一個15年前的故事。這一天，小百合桑坐上了從上野車站出發的一班夜間列車。8個小時後，她來到了那個被大雪包裹的青森車站。這一路上，雖然列車裡有許多乘客，但誰都一語不發，只聽見風聲嗖嗖地響徹整節車廂。小百合桑在青森車站等待了20分鐘，便再次踏上一艘叫做『青函』的聯運船。是的，就是那個穿越津輕海峽，連接青森和函館之間的聯運船。小百合桑想起了那段難過的往事，看著沿途中被凍壞了的海鷗們，一直哭泣。但是，津輕海峽真的特別美。就這樣，時間不知不覺過去了5個小時50分鐘，小百合桑終於達到了目的地，函館。
請回答：小百合桑到達函館時幾點了？
文章傳回PTT後，不少網友閱讀完考題後也不禁聯想到台灣108課綱強調的「素養情境題」，忍不住笑翻留言表示「日本數學也是考國文嗎？」、「出題的是在寫小說嗎」、「這題目是請國文老師出的嗎？」，不過也有網友讚嘆出題者的撰寫功力「津輕海峽是真的漂亮」、「想去函館吃海鮮丼了」。
至於答案究竟為何，鄉民們也算出了正解是10點10分，更幽默調侃「只有我邊看邊算嗎」、「故事一般擾亂時間感的題目」、「這個老師就只是想把歌詞寫進題目裡吧」、「做完這題日文程度方面的提升比數學方面顯著」。（編輯：楊智傑）