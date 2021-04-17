房市／最實用禮物　母親節專人到府清潔

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至於洗衣機和抽油煙機，許多人最常使用的清潔工具就是「小蘇打」。把洗衣機的洗衣槽裝滿水後倒入小蘇打粉，依平常洗衣步驟運轉，泡水4小時後，把水放掉、沖洗乾淨，就可以把異味簡易清除；又如抽油煙機的油汙，也可以用廚房紙巾沾上小蘇打水後，包在油汙上，約10至15分鐘後取下，用紙巾擦拭及洗劑刷洗，就能順利去除。但信義居家也表示，自行清潔仍有死角，，因此也建議定期由專業師傅清潔。
最後則是每天使用的床墊、棉被、枕頭等各式寢具，以及沙發、地毯等，全是自己打掃時容易忽略，也較難清理的地方。信義居家提醒，即便床墊上鋪保潔墊，且經常清洗，也不代表清除過敏原，需專業師傅以專業工具才能做到深層清潔；信義居家也提供除塵螨服務，採用德國進口清潔機台，持續1至2小時，以震動方式吸除塵螨及過敏原。
由於居家清潔工作繁瑣，又不見得全部能自行處理，信義居家今年母親節推出多項限定優惠，讓媽媽們不用自己動手，就能享受舒適居家環境。最「基本款」的居家清潔，提供免費到府評估，依實際需求重點清潔，確認時數後再報價，5月20日前凡預約居家清潔，不限時數都加贈1間浴室洗手台、拉門周邊的矽利康和膠條除霉服務。除此之外，冷氣、抽油煙機、洗衣機、床墊、除螨等五項服務，每項也都有100元折扣，活動期間預約並完成清潔，還有機會抽質感香氛機。