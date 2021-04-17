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房市／最實用禮物　母親節專人到府清潔

財經中心/綜合報導

2021-04-17 18:00:00

母親節
▲近年流行母親節送媽媽實用禮物，包含專人「居家清潔」服務。（圖／信義居家提供）
居家清潔過程中，這些死角你注意到了嗎？除了日常的家事，冷氣、抽油煙機、洗衣機，乃至於寢具的清潔，也都非常重要，但因不見得方便自行清理，往往成為清潔死角，若不注意，恐誘發過敏或吸入不好的空氣及油煙。信義居家提醒，除自行清潔外，最好定期請專業師傅用工具協助清潔。

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冷氣、抽油煙機、洗衣機、寢具，是每個家庭基本上必定會使用的家電及物品。冷氣部分，最常見問題是溫度不冷，或是吹出來的風有霉味，信義居家建議，應定期卸下葉片、濾網、外殼，將電路板用絕緣膠帶或塑膠袋阻隔後，用細毛刷子將風鼓內部刷乾淨，並噴上清潔劑、擦乾，較為脆弱的濾網建議洗完甩乾即可。要注意的是，鰭片部分建議由專業師傅清潔，自行刷洗恐讓灰塵卡得更深，或是整台冷氣每2年專業清潔一次，更能避免異味，以及家人過敏。

至於洗衣機和抽油煙機，許多人最常使用的清潔工具就是「小蘇打」。把洗衣機的洗衣槽裝滿水後倒入小蘇打粉，依平常洗衣步驟運轉，泡水4小時後，把水放掉、沖洗乾淨，就可以把異味簡易清除；又如抽油煙機的油汙，也可以用廚房紙巾沾上小蘇打水後，包在油汙上，約10至15分鐘後取下，用紙巾擦拭及洗劑刷洗，就能順利去除。但信義居家也表示，自行清潔仍有死角，，因此也建議定期由專業師傅清潔。

最後則是每天使用的床墊、棉被、枕頭等各式寢具，以及沙發、地毯等，全是自己打掃時容易忽略，也較難清理的地方。信義居家提醒，即便床墊上鋪保潔墊，且經常清洗，也不代表清除過敏原，需專業師傅以專業工具才能做到深層清潔；信義居家也提供除塵螨服務，採用德國進口清潔機台，持續1至2小時，以震動方式吸除塵螨及過敏原。

由於居家清潔工作繁瑣，又不見得全部能自行處理，信義居家今年母親節推出多項限定優惠，讓媽媽們不用自己動手，就能享受舒適居家環境。最「基本款」的居家清潔，提供免費到府評估，依實際需求重點清潔，確認時數後再報價，5月20日前凡預約居家清潔，不限時數都加贈1間浴室洗手台、拉門周邊的矽利康和膠條除霉服務。除此之外，冷氣、抽油煙機、洗衣機、床墊、除螨等五項服務，每項也都有100元折扣，活動期間預約並完成清潔，還有機會抽質感香氛機。

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