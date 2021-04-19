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房市／年輕人移居　北屯登淨遷入人口冠軍

財經中心/綜合報導

2021-04-19 18:00:00

北屯
▲北屯10期重劃區推案量大，機能也漸漸發展，吸引人口移入。（圖／NOWnews資料照片）
北屯今年第一季淨遷入人口是全台中最多，其中，又以位於重劃區的三個里最吸引人口移入。房市專家分析，北屯市郊重劃區近期房價漲幅也大，但同樣千萬左右總價能買到新屋，在市區只能買到中古屋，加上供給量體大、機能也漸漸發展起來，均是吸引年輕首購族移入的原因。

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台中市民政局指出，台灣人口持續負成長，台中市卻逆勢增加，尤其社會增加數（遷入減遷出人口）為六都之冠。進一步分析，遷徙至台中的民眾年齡層以25至29歲最多，其次為30至34歲，與整體投資就業環境、公共建設等原因有關。

資料也顯示，北屯是全市淨遷入人數最多的行政區，今年第一季達1387人；淨遷入人數前三名的里，則分別是廍子里、舊社里、和平里，特別的是，三個里所在地都是新興重劃區，廍子里位於廍子區段徵收區，舊社里位於G0特區、單元12，和平里範圍則包括10期重劃區。信義房屋文心中清店店長謝明哲觀察，三個里所在的重劃區，當地學校近年漸成額滿學校，由此也可以看出移入人口多是年輕首購族、小家庭，才使幼兒就學需求如此蓬勃。

其吸引年輕族群移入的主要關鍵，謝明哲分析，除了建商積極推案，且有捷運綠線、COSTCO等議題炒熱房市外，最主要還是價格因素。雖然現在房價顯著上揚，但以千萬左右預算來說，市郊新興重劃區能買到新的2房、2+1房，而市區只能買到屋齡20年左右中古屋，吸引許多較年輕的購屋族買進市郊重劃區。

事實上，根據地政事務所統計北屯各核心區房價，以去年第四季為例，10期重劃區大樓平均單價20.5萬、廍子區段徵收區20.7萬、G0特區21.5萬，雖尚有預售屋價格未反映在實價登錄上，但三區的確是北屯價格相對親民的區域。

謝明哲也表示，廍子里、舊社里、和平里所在的重劃區，與台中市蛋黃區相較，確實位於市郊，但台中市整體發展未來性受到看好，全市移入人口、產業才能不斷成長。只要人口正成長，代表有自住需求支撐房市，未來即便有轉手需求，也不難找到願意承接的買方，自住客較不用擔心買房後難脫手甚至不保值。

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