男狠離台積電！更讚「夜市日賺1.5萬」 網嘆：絕對可怕
編輯中心/綜合報導
2021-04-17 10:37:13
擁有一份穩定高薪的工作相信是不少人的目標，但是職場上除了工作技能要點好點滿之外，對於職涯未來的考慮，也是非常重要的一環。最近就有一名網友在網路上分享自己狠心離開台積電，發現「去做夜市還可以日收1.5萬」，沒想到網友卻嘆息，直言「絕對可怕」，引起熱議。
這位網友在網路論壇《Dcard》PO出一篇「原來台積電有正妹」的文章表示，「當初在GG上班時還真的沒看過正妹，肥宅比較多。沒辦法，工時跟薪水呈反比」，原PO更說出「我在夜市賣吃的，一天平均賺1萬5，工時才6小時，還能認識飲料店18-19歲的妹子，不轉職對不起自己」，他更表示「我在夜市賣吃的，是爸媽原本的生意，爸媽靠夜市賣吃的養活我跟我妹，還存了2間店面跟5間住家，我妹在日本唸大學跟研究所，日本還買一間一戶建的房子。我們2間店面是全年無休人輪休，現在1間我負責1間爸媽負責，我這間1年的實賺除上365天，1天平均就是1.5萬多一點」，沒想到此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛留言表示經驗「我師傅一直告訴我，在市場買貢丸很好賺，婆婆媽媽小孩最愛吃，再普通的點，只要給的乾脆，客人買1斤你寧可多給到1.01斤，客源就會越來越多，一個早上下來賣個20到30斤不是問題，而一斤賣個170到200都會賺，看了這篇果然做吃的都會賺」、「我家也開餐廳的，我也在台積電，老爸年薪算下來是我的4倍多一些，做吃的很賺啊，只是廚房跟備料真的很辛苦而已，做得好賺一排透天，絕對不會是難事」、「夜市如果生意不算差的，淨值大概可以落到10000左右」、「我家也是開餐廳，月淨收入真的有幾十萬」。
不過也有網友直言「這樣很可怕」，「我認識的朋友開夜市是賺錢但真的很累，而且這些開夜市的人，都很栽培自己的小孩教育，為什麼？因為做夜市真的超累呀，而且他們都要考慮下一代要不要接手的問題，所以都希望自己的小孩走出自己的路」、「做夜市的大部份都很能吃苦，都知道白手起家的累」、「我認識的阿伯是開發財車，賣湯包、籠包、煎包的，雖然一天真的可以萬或是好幾千塊，但是買料、備料、煮料真的很辛苦，然後又要開車出去賣，收工回家還要整理盤點、清算、作帳，工時根本不是自己選擇的，而是顧客來你就要做的，不然沒錢，真的很可怕」、「我認識一個朋友在菜市場擺攤，一天也是淨利1w~1.5w在賺，但絕對沒有上面一些人說的那麼輕鬆」。（編輯：王柏文）