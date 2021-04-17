他苦嘆「住透天5缺點」 住戶卻巧思反制：都不是問題
編輯中心/綜合報導
2021-04-17 14:41:38
面對房價居高不下的現況，不少人買房就打算要住一輩子，因此居住的舒適度也成為重要關鍵。近日就有網友在網路上苦嘆「住在透天的5個缺點」，沒想到卻被長期著獨立透天的住戶用巧思反制直言「這些都不是問題」，引起熱議。
這位網友在網路論壇PTT Gossiping板上PO出一篇「住透天有哪些缺點？」的文章表示，「我住透天，真的缺點一堆」，原PO更點出了5點，分別為「房子難打掃，四層樓掃起來真的累人，除非你又想辦法花錢請傭人」、「沒安全感，有時候晚上回家一個人看著大大的房子有點空虛，甚至還會懷疑有沒有遭小偷」、「房子外面種了一排櫻花，遊客經過一直拍一直拍，感覺很白目沒隱私」、「隱私問題，有時候家裡沒人就沒開燈，久了感覺會被知道家裡有幾個人、作息也會被知道，容易遭壞人盯上」和最後「郵差不是住透天，他不知道跑下來要花時間，每次都不等直接騎走....」，這讓原PO最後表示疑惑「有沒有住透天有哪些缺點？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛留言表示「鄰居會把車停在你門口」、「垃圾自己倒，很累」、「現在新蓋的透天別墅都有電梯了」、「外出東西忘了拿又要跑上跑下」、「透天或大樓本來有好有壞啦」、「對我來說只有打掃累而已，其他都不是缺點，也不是問題」，甚至更有人依序按原PO說的，巧思反制「打掃可以裝電梯，安全感和隱私部分在窗戶上貼人影剪紙就好了，遊客拍照則可以掛告示牌請勿拍照，郵差問題可以先衝到人正在的樓層陽台外，要郵差等一下」。（編輯：王柏文）