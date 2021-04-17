深夜回家老婆煮整鍋泡麵！突喊「這句」他臉綠 千人羨炸
編輯中心/綜合報導
2021-04-17 14:59:45
現代人工作忙碌，常常忙過頭就沒有時間吃飯，回到家中也沒吃飯就洗澡上床睡覺，但如果家中還有人為你留盞燈，等候你回家，甚至煮東西給你吃，是多麽幸福的事情！近日，就有網友分享自己工作到深夜回家，老婆貼心煮了整鍋泡麵慰勞他，沒想到隨後老婆「一句話」讓他跌落地獄，貼文引發熱議。
原PO在「爆怨2公社」貼文指出「前幾天工作加班，忙到深夜拖著疲累的身軀返家，回到家之後老婆問了我『吃了嗎』，我回應『還沒』，便走進浴室洗澡，結果出來之後發現桌上有一整鍋的泡麵，頓時覺得心裡暖暖的」。
「但仔細一看該鍋泡麵，裡面多了泡麵沒有的空心菜跟水餃，讓他覺得奇怪『這是什麼組合』，結果廚房傳來老婆大人的聲音說『兒子中午的水餃吃不完，晚上的還有剩下空心菜，你就一起吃掉，我不想倒廚餘！』這讓原PO聽完之後，瞬間蒙上一層陰影，「我不想倒廚餘」幾個字在腦中揮之不去。
貼文一出，引來八千網友熱議「哈哈哈哈只是這樣講，意思是沒人吃也倒掉啦，不要太在意」、「晚上回家還有人煮宵夜很爽了....」、「刀子嘴豆腐心，還是希望你吃光光啦」、「愛老公又珍惜食物的老婆，羨慕」、「其實很幸福了，有人回家老婆連理都不理了，我也習慣等老公9：30下班，幫他熱飯菜，有人等門超級幸福」。（編輯：張嘉哲）