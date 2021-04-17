自助餐夾「4顆地獄菜色」！女結帳崩潰 眾驚：這你敢拿
編輯中心/綜合報導
2021-04-17 15:27:39｜2021-04-17 15:28:03
自助餐因為又比一般便當店來得多變化，顧客可以按照自己的菜色喜好去夾取，因此深受不少人喜愛，但也常常因為不固定的計價方式，引發不少爭議及話題。對此，就有網友分享自己去買自助餐時，夾到「4顆爆貴食材」，結帳時讓她超傻眼，貼文引發熱議。
原PO在「Dcard」貼文指出「我夾這樣子80元，我男朋友夾這樣65，是不是當我盤子啊，我再也不相信蝦球了！」只見貼出的照片中，原PO夾了兩道菜，而且都非常少量，以及看起來不大的鳳梨蝦球4顆，結帳時要價80元。
而男友的則是三道菜加上一塊大排骨，只要價65元，讓原PO感到非常不合理，她也透露「結帳時聽到金額非常驚訝，自助餐店阿姨說蝦球一顆是15元，會不會因為我是女生的關係，所以比較貴QQ」。
貼文一出，網友紛紛回應「自助餐的蝦球你也敢...坐地起價」、「其實很正常吧，熱炒店也差不多這個價格啊」、「自助餐絕不要夾海產，頂多魚肉」、「我覺得一個蝦球15差不多耶，你去合菜店、快炒店也是這個價格吧」、「蝦球本來就很貴，妳去熱炒店買就知道了，一份250元沒幾顆」、「我也覺得蠻合理的，蝦球真的貴」、「蝦仁球真的很貴，費工+海鮮」。（編輯：張嘉哲）