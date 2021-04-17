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水煮蛋真的超難剝！內行曝下鍋「加1物」：蛋變嫩秒脫殼

編輯中心/綜合報導

2021-04-17 15:52:21｜2021-04-17 15:52:30

▲不少人每天都會吃到雞蛋料理，對此，營養師高敏敏也分享了8款蛋料理的熱量排行。（示意圖／取自unsplash）
▲水煮蛋是非常容易烹飪的東西，不少人都會動手自己做，但你是否也有煮完之後，發現蛋殼非常難剝的困擾？（圖／取自unsplash）
水煮蛋因其烹飪過程非常簡單，不少人都會自己動手做，但你是否面臨到一個問題是，當水煮蛋煮好之後，每次剝殼時，蛋白跟蛋殼都會黏在一起，導致剝好的水煮蛋支離破碎，對此，《小乾倩倩遊戲的美食》就分享其中秘訣，只要在煮水煮蛋時加入「一物」，就能讓雞蛋殼非常好剝落。

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《小乾倩倩遊戲的美食》指出，常常雞蛋殼都會黏著蛋白，剝了老半天，蛋白都黏在蛋殼上，不僅浪費，還很花費時間，一位早餐店阿姨就跟我分享煮雞蛋時候的技巧，很多人都以為煮蛋加鹽就好，但只要多加點「醋」！那麼雞蛋不僅更嫩，還會自動脫殼。

▲《小乾倩倩的美食天堂》就分享其秘訣，表示煮水煮蛋時，可以加入「醋」，會讓雞蛋變更嫩，殼也更好剝。（示意圖／取自pixabay）
▲《小乾倩倩的美食天堂》就分享其秘訣，表示煮水煮蛋時，可以加入「醋」，會讓雞蛋變更嫩，殼也更好剝。（示意圖／取自pixabay）
做法非常簡單，只要將雞蛋洗幹凈，然後輕輕放入鍋中，加冷水浸泡5分鐘，接著加點白醋和白鹽，蓋上蓋子開大火燒沸，轉中小火煮3分鐘，然後關火，繼續燜5分鐘，5分鐘後打開蓋子，雞蛋就煮熟了，煮好之後，馬上將雞蛋放入冷水中冷卻，這樣雞蛋就更好剝了。

《小乾倩倩遊戲的美食》提到，加醋能是雞蛋殼輕鬆脫落，這是因為醋的酸性可以和雞蛋殼的碳酸鈣发生反應，使雞蛋殼變薄變軟；而醋還能加快煮雞蛋的速度，能使雞蛋的蛋白吃起來更加嫩。（編輯：張嘉哲）

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