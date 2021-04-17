客傳訊「7字」外送員抖爆！一開門眾全毛炸：先幫他報警
編輯中心/綜合報導
2021-04-17 16:10:30｜2021-04-17 16:10:38
外送平台近幾年崛起，不少人在家使用APP點餐，美味餐點就會送上家門口，但隨著外送服務越來越多，客人利用傳訊功能與外送員的互動，經常鬧出不少趣事。不過，近日就有網友分享自己送餐時，有客人傳了「7字」給他，直到他開門後見到客人，讓他感到非常錯愕，貼文引發熱議。
原PO在「外送員的奇聞怪事」貼文指出「我以為我是外送員，結果是張老師啊？」只見貼出的照片中，一名顧客用傳訊功能表示「好想死.....好想死喔.....」這讓原PO看到瞬間有點毛毛的，但還是硬著頭皮送餐過去，沒想到客人一開門，看到客人一臉猙獰的看著自己，更加覺得恐怖。
貼文一出，網友紛紛回應「報警吧，他可能真的無處求助」、「你可以先幫他報警吧....真的可怕」、「這種我直接就棄單了，真可怕」、「先幫他報警吧...救人一命，勝造七級浮屠」、「這樣的傳訊真的不好玩，如果真的報警又是烏龍，真的很無言」、「對岸外送員就真的有這種案例啊，很可怕」。
不過，也有人猜測「應該是說要餓死了吧＝＝等餐等太久」、「他可能是快餓死了」、「畢竟現在UE夾單動不動就要等超久，說不定是說要餓死啦，想太多，剛睡醒一臉猙獰啦」（編輯：張嘉哲）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995