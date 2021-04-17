客傳訊「7字」外送員抖爆！一開門眾全毛炸：先幫他報警

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▲外送員分享自己送餐時，看到客人的訊息讓他感到不安。（圖/外送員的奇聞怪事）

報警吧，他可能真的無處求助」、「你可以先幫他報警吧....真的可怕」、「這種我直接就棄單了，真可怕」、「先

他可能是快餓死了」、「畢竟現在UE夾單動不動就要等超久，說不定是說要餓死啦，想太多，剛睡醒一臉猙獰啦」（編輯：張嘉哲）