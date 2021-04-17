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男喝星巴克見「1景象」傻了！畫面曝光　網秒懂：正常啊

編輯中心/綜合報導

2021-04-17 16:55:30

▲一名男網友日前到星巴克時，看到很多人都只喝一半就將飲料丟掉，讓他簡直不敢相信，貼文一出，掀起熱議。（示意圖／取自pixabay）
▲一名男網友日前到星巴克時，看到很多人都只喝一半就將飲料丟掉，讓他簡直不敢相信，貼文一出，掀起熱議。（示意圖／取自pixabay）

許多人每天都會習慣買杯咖啡提神，不過，就有一名男網友發現，為什麼有些人喝「星巴克」時，只喝到一半就丟掉，讓他覺得相當浪費，而他也曝光畫面，貼文一出，網友卻秒懂，直喊「正常啊」！

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該名男網友在社群平台《Dcard》以「星巴克喝一半就丟掉」為題發文，表示自己最近到知名連鎖咖啡店「星巴克」買咖啡，豈料在回收區竟然看見很多杯飲料都是「只喝一半就丟掉」的狀況，讓他簡直不敢相信，「大家會這樣嗎？我都喝到乾欸，這樣也太凱....」。

▲一名男網友日前到星巴克時，看到很多人只喝到一半就丟掉，讓他很訝異。（圖／翻攝自《Dcard》）
▲一名男網友日前到星巴克時，看到很多人只喝到一半就丟掉，讓他很訝異。（圖／翻攝自《Dcard》）
貼文一出，掀起熱議，「人家喝的是品牌，不是裡面的內容物」、「就太有錢啊，突然覺得店員很累」、「星巴克也沒辦法啊，出一堆買一送一」、「關你什麼事」、「我還遇過只喝一口，而且每次都這樣」、「沒想到這麼多人不覺得浪費的行為很不可取…」、「我也會想要喝完，但最後一口一直喝不到，除非把蓋子打開喝，但是要打開蓋子，又會有飲料噴濺的風險 …」、「財富自由的象徵」。

不過，也有網友推測可能原因，「可能很膩但又想喝吧」、「可能覺得喝夠了，待會拿著什麼的很麻煩，就丟掉好了」、「有的是喝到最後被冰塊稀釋到很淡」、「正常，星巴克都花父母錢的學生在喝，隨便丟掉不意外」、「就算不是星巴克的飲料，平常喝手搖飲，喝太多，喝不下，也不會全部喝完啊～」、「還好吧，可能不好喝就丟掉了吧」、「我記得有一次是因為真的太難喝， 所以直接丟掉耶~（雖然覺得浪費，但是真的不能再傷害我的胃）」。

另外，也有自稱星巴克前員工的網友表示，「身為前夥伴，覺得照片這種杯子相對好處理，最討厭那種沒喝完然後塞一堆衛生紙到杯子裡面，是想用衛生紙把飲料吸乾嗎？整理的時候覺得超噁…」。（編輯：郭佩蓉）

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