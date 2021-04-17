男喝星巴克見「1景象」傻了！畫面曝光　網秒懂：正常啊

許多人每天都會習慣買杯咖啡提神，不過，就有一名男網友發現，為什麼有些人喝「星巴克」時，只喝到一半就丟掉，讓他覺得相當浪費，而他也曝光畫面，貼文一出，網友卻秒懂，直喊「正常啊」！





我是廣告 請繼續往下閱讀

該名男網友在社群平台《Dcard》以「星巴克喝一半就丟掉」為題發文，表示自己最近到知名連鎖咖啡店「星巴克」買咖啡，豈料在回收區竟然看見很多杯飲料都是「只喝一半就丟掉」的狀況，讓他簡直不敢相信，「大家會這樣嗎？我都喝到乾欸，這樣也太凱....」。





▲一名男網友日前到星巴克時，看到很多人只喝到一半就丟掉，讓他很訝異。（圖／翻攝自《Dcard》）

不過，也有網友推測可能原因，「可能很膩但又想喝吧」、「可能覺得喝夠了，待會拿著什麼的很麻煩，就丟掉好了」、「有的是喝到最後被冰塊稀釋到很淡」、「正常，星巴克都花父母錢的學生在喝，隨便丟掉不意外」、「就算不是星巴克的飲料，平常喝手搖飲，喝太多，喝不下，也不會全部喝完啊～」、「還好吧，可能不好喝就丟掉了吧」、「我記得有一次是因為真的太難喝， 所以直接丟掉耶~（雖然覺得浪費，但是真的不能再傷害我的胃）」。





另外，也有自稱星巴克前員工的網友表示，「身為前夥伴，覺得照片這種杯子相對好處理，最討厭那種沒喝完然後塞一堆衛生紙到杯子裡面，是想用衛生紙把飲料吸乾嗎？整理的時候覺得超噁…」。（編輯：郭佩蓉）



