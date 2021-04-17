搭高鐵大聲講電話！大媽不聽勸還脫口罩　狠嗆：妳才吵死

許多人在返鄉、出遊或出差時，會選擇搭乘既快速又方便的大眾運輸工具「高鐵」，不過在搭乘交通運輸工具時，也是要注意禮貌並且尊重他人，對此就有一名網友在臉書發文，表示在高鐵上有一名大媽，因為不斷大聲講話，被鄰座乘客規勸，豈料大媽竟然惱羞成怒，還脫下口罩破口大罵，文章及影片一出，網友全看傻。





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該名網友今（17）日在臉書社團《爆料公社公開版》發文並上傳一段約20秒長的影片，表示今日上午她搭乘高鐵南下某車次，有位大媽從台北上車，就坐在她斜前方靠窗的位置，只見身穿藍色運動外套、頭戴橘色棒球帽的大媽，竟然將口罩脫下，直接和其他乘客唇槍舌戰了一番。





從影片中可以得知，大媽一聽到其他乘客規勸她「降低音量」以後，她立刻站起來並將口罩拿下，回嗆「我已經壓低聲音了好嗎」，而錄影的女乘客也好心說了一句「你可以去車廂中間講」，但大媽不但不理會，甚至說「我偏要在這邊講，怎麼樣」？





▲高鐵上一名大媽大聲講電話不聽勸，竟還對其他乘客破口大罵。（圖／翻攝自《爆料公社公開版》）

看見大媽如此理直氣壯，也讓原PO超傻眼，忍不住在文內表示，「超超超超超超沒禮貌的人！一上車講話就非常大聲，旁邊的旅客忍耐很久請他小聲，他還說憑什麼小聲？憑什麼要他去外面、車廂中間說，並且反過來指責別人，就是有這麼沒禮貌的人，理直氣壯，不為他人著想」。





貼文及影片一出，網友全傻眼，「素質...」、「沒禮貌」、「大眾運輸最好不要交談或講電話，公共空間影響他人，尤其又沒戴口罩，反觀國外的大眾運輸幾乎不會在上頭講電話或交談」、「什麼素質？誰的媽媽領回去啦！丟臉」；另外，也有網友表示，「講話大聲就算了，一定要把口罩打開嗎」、「口罩戴好啦」、「直接聯絡列車長，沒戴好口罩這點已經可以趕下車了」。（編輯：郭佩蓉）



