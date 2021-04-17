平版衛生紙一抽超厚！他好奇「好用在哪」　內行揭神優勢

市面上衛生紙的品牌琳瑯滿目，讓消費者的選擇相當多元，而除了最常見的「抽取式衛生紙」以外，各大超市及賣場也都能買到在餐廳或飯店用的「捲筒式衛生紙」和較少見的「平版衛生紙」，不過就有網友好奇「什麼時候用得到平版衛生紙」，貼文一出，就有內行網友解答了。





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該名網友在PTT以「什麼時候用得到平版衛生紙？」為題發文，表示前幾天他到大賣場採買生活用品時，逛到衛生紙區，抽取式和捲筒式衛生紙他都各拿了一串，但是「看到平版衛生紙的時候愣了一下，好像從來都沒有買過平版衛生紙來用，不過據我所知，平版好像抽也不好抽，體積又比較大、很佔空間」。





▲有網友好奇「平版衛生紙」好用在哪，貼文一出，就有內行網友解答了。（示意圖／翻攝Pixabay）

貼文一出，引起熱議，「覺得不好用，一抽很多張，而且還很粗」、「我也不太愛用」、「想要低價又品質好的時候，只好犧牲便利性」、「我以為是廚房用的？」、「我也用不習慣，都會抓好幾張起來覺得更浪費...」、「小時候大人都用平版衛生紙，便宜。現在反而是抽取式便宜了」。





不過，也有不少人指出「平版衛生紙」的優點，「我大便都用平版，抽取式面積太小不好擦」、「便不便宜要看品牌、張數、面積、厚薄等等，而且平板可以單獨一張使用，抽取式至少疊2張，使用習慣好的話，平板理論上會比較省，當然妳如果要一次抓厚厚一疊那必然是浪費」、「打翻水的時候」、「衛生紙剛在台灣出現時只有平版的形式，老一輩用習慣了」、「打小強的時候很好用」。（編輯：郭佩蓉）



