搬新家「贈禮給警衛」好處多多？保全曝真心話：壓力很大
編輯中心/綜合報導
2021-04-17 20:38:27
不少人因為工作等原因需要搬家，剛到新地方難免會與鄰居、管理員有些生疏。就有準備搬家到社區型住宅的網友好奇「需要送管理人員禮物嗎？」隨後也立刻有保全吐露「真心話」。
原PO在臉書《爆系知識家》上提問，「朋友最近要搬家，是採飯店式管理型的，就開始想搬進去時，需要送管理室人員禮物嗎？若需要的話送什麼好呢？」
文章立刻有過來人分享經歷「剛開始我都會跟他們打招呼，之後就送點心或是飲料，大哥每次都讓我很方便，有包裹也會自動跟我說」、「講真的我有請過飲料，有事情的時候優先度會不一樣」、「禮物不需要，飲料偶爾送一下，你的包裹或信件會比較安穩的到你手上」；但也有人認為「管理員流動很快」、「又不是沒繳管理費」。
還有不少從事保全的網友吐露心聲，「做過物業管理的我回答你，有表示過一定有差，我們內部都會記得，然後平常經過點點頭或招招手，相信我還是有用的」、「目前在這個行業幾年，其實請飲料就很好，我們都會記在心裡」、「曾當過社區保全，我反而希望住戶不要送，因為吃人嘴軟、拿人手短，看過太多住戶略施小惠後，將來要保全付出更多的案例」。（編輯：潘毅）