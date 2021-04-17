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人妻半夜「2舉動」！尪火大分房睡　網全力挺：無法接受

編輯中心/綜合報導

2021-04-17 23:10:22

▲一名媳婦分享，婆婆曾在她假日補眠時，破口飆罵孫子，「主因」曝光也引發討論。（圖／翻攝Pexels）
▲有女網友無奈表示，夫妻倆生活作息有著不小差異，而她半夜在臥室的「2舉動」更引發老公火大決定分房睡。（示意圖／翻攝Pexels）
步入婚姻後，男女雙方時常為各種事情產生爭執，其中生活習慣更佔了極高比例。就有女網友無奈表示，夫妻倆生活作息有著不小差異，而她半夜在臥室的「2舉動」更引發老公火大決定分房睡。完整過程曝光後，多數網友卻力挺老公大喊：「真的無法接受」。

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一位人妻在論壇《Dcard》上講述婚後近況「我一直以來都無法正常時間睡眠，有時候可以整晚沒睡，摸到早上七八點才睡，加上現在工作室下午1點才上班，老公之前也很常唸，但我一直都是這樣，我以為他應該習慣了」。

▲原PO在半夜的2個舉動惹惱丈夫，但多數網友則力挺男方。（圖／翻攝《Dcard》）
▲原PO在半夜的2個舉動惹惱丈夫，但多數網友則力挺男方。（圖／翻攝《Dcard》）
沒想到昨日半夜原PO依舊毫無睡意，就在房間內「剖了撲滿算錢」跟「剪指甲」。然而老公見狀也一秒火大，直接搬著枕頭棉被跑去客房要分房睡。這也讓她忍不住上網求助「有時候越催我睡覺我反而會越不想睡，但這下該怎麼辦？」

完整過程曝光，卻也引來大批網友吐槽「算錢跟剪指甲真的不行，身為一個淺眠人，枕邊人只要翻來覆去就會讓我無法入睡，更甭提這種發出異音的行為了」、「大半夜你在那邊算錢剪指甲是在哭吧」、「如果習慣晚睡，就不要吵到另一半，讓他自已安靜的睡覺，妳都不讓他好睡了，他當然火啊」、「如果作息大不相同，分房真的不是件壞事」。（編輯：潘毅）

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