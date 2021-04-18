法院自助餐爽夾「4菜1肉1魚」！價格曝光 網驚：太佛心
編輯中心/綜合報導
2021-04-18 10:03:34
現代人生活匆忙，其中便當和自助餐不僅菜色多元、口味多變，風格也相當多樣，成為不少人最愛的選擇之一。不過，就有網友分享，以前讀高中時，常到台中地院吃晚餐，雖然每次都將餐盤夾滿，但結帳時卻覺得很愉快，還忍不住說「根本CP值爆棚」，價格曝光後，也引起網友熱議。
原PO在《Dcard》表示，她高中時就讀台中女中，而台中地院就在學校旁邊，因此每當晚自習、放學的時候，地院的食堂總是會被女學生們擠滿，讓人覺得「根本是中女的附屬餐廳」。她接著貼出高中拍的晚餐照，只見餐盤內有4道菜、1份肉、1條魚以及1塊豆腐，看起來營養相當均衡。
原PO透露，這樣的份量竟然只要35元，「我的習慣是青菜夾爆，再夾一點蛋白質類，我通常都是吃30到40元」。另外，她也分享，在法院吃飯時，有時候還會看見法警押著嫌犯，到場開庭的畫面，有時場面還盛大，「比普通自助餐的電視好看多了，CP值根本爆棚」。
原PO現在到北部念大學，若在學生餐廳用相同的夾法，價格大概要70元到90元，也讓她不禁感嘆，「吃過法院之後，吃別的自助餐都覺得好貴」。
許多網友看完也感到相當驚訝，「這樣也太便宜了吧，而且看起來不會很油」、「好扯，這是成本價賣嗎」、「這種真的是沒在賺錢的欸」、「高中去吃，在那邊遇過校長XD」、「覺得台中醫院的也很佛」、「好心動喔，超級便宜的」、「中女人+1！我以前高三留晚自習超常吃，省錢又可以減肥」、「洩漏了國家機密哈哈哈」。（編輯：許智超）