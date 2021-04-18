火鍋店相親不理人！男爽嗑「30盤羊肉」 結局讓她臉全綠
編輯中心/綜合報導
2021-04-18 10:47:30
許多現代人忙於工作，少了許多機會認識異性，隨著年齡逐漸增長，只能藉由相親或媒介交友來認識對象。大陸就有名男子和女方在火鍋店相親，而他從餐點上桌後，就不停地埋頭猛吃，累積30盤羊肉才停下筷子，最後結帳還做「一件事」，讓女方直呼「這輩子真的沒那麼尷尬過」，貼文也引起網友熱議。
根據《北晚新視覺》報導，大陸甘肅蘭州有一對男女在火鍋店內「相親」，不過兩人並沒有藉由飯局增加聊天機會，因為男子從餐點上桌後，就一直埋頭猛吃，加點一盤又一盤的肉，最後累積30盤羊肉，才終於停下筷子。
女方透露，爸媽只說認識一位個性不錯的男生，並要她跟男子約聚餐，沒想到對方卻是一直低頭猛吃，還不斷說「味道真好」，就連她的背景、興趣都沒問。最扯的是，結帳時男子還不主動買單，直接拍拍屁股走人，最後她只能無奈買單，也忍不住說「這輩子真的沒那麼尷尬過」。
許多網友也紛紛回應，「憑實力單身」、「男的是來蹭飯的？」「看得出他真的很餓」、「這情況為啥還要買單？不應該直接走人嗎」、「估計這男生故意的」。不過，也有許多人認為是假的，「這也有人信？」「我就問照片是誰拍的」、「女生沒那麼傻吧」、「店家的行銷手法吧」。（編輯：許智超）