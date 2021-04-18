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求職網「急徵+萬年職缺」很不好？過來人揭2可能：強者上

編輯中心/綜合報導

2021-04-18 13:20:47

職場
▲求職網「急徵+萬年職缺」很不好？過來人揭2可能。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）
不少人在公司苦撐一年後，都會領完年終以及放完年假才提出離職，因此就有所謂的「年後轉職潮」出現，而在這時候通常都有大量的職位釋出，也有不少人在尋覓工作。不過，就有網友表示疑惑「求職網上的『急徵+萬年職缺』是不是很不好？」沒想到就有大量過來人揭露了2種可能，直言「都是強者上」，引起熱議。

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▲求職過的過來人網友紛紛認為，之所以會有萬年缺的可能原因有2個，分別為「真的屎缺」和「打廣告」。（示意圖／Pxfuel）
▲求職過的過來人網友紛紛認為，之所以會有萬年缺的可能原因有2個，分別為「真的屎缺」和「打廣告」。（示意圖／Pxfuel）
這位網友在網路論壇PTT Salary板上PO出一篇「掛很久的職缺是怎樣？」的文章表示，「去年底決定離開舊公司的時候，就一直在看職缺，然後有一間上市櫃的會計職缺，去年底有看到，後來又關閉。然後今年初後來有找到工作就沒投履歷，今年3月初又看到同一間公司的會計職缺又開了，我投了一個禮拜多，都沒打來約面試，就在我又找到工作時，對方打來了，直到現在那個職缺還在『旁邊標（急徵）』」，也因此這讓原PO非常疑惑「這種缺是好的嗎？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。

求職過的過來人網友紛紛認為，之所以會有萬年缺的可能原因有2個，分別為「真的屎缺」和「打廣告」，「代表屎缺流動率大 不然就是當廣告在登 反正期限還沒到」、「有的缺可能只是公司想打廣告用的而已，刻意讓人可以搜尋到」、「反正都要付錢，空掛著」、「萬年缺不能說都是屎，但是屎通常都在萬年缺上，留給強者上的」、「萬年掛著的就跟工廠外公告急徵輪班一樣肯定是屎缺，好缺幾乎內推，內部介紹」、「有些是要讓客戶覺得這家公司人力配置很有規模，而且持續徵人，給人一種公司一直有在擴編，專門放著打廣告用的」。（編輯：王柏文）

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