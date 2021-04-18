求職網「急徵+萬年職缺」很不好？過來人揭2可能：強者上

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這位網友在網路論壇PTT Salary板上PO出一篇「掛很久的職缺是怎樣？」的文章表示，「去年底決定離開舊公司的時候，就一直在看職缺，然後有一間上市櫃的會計職缺，去年底有看到，後來又關閉。然後今年初後來有找到工作就沒投履歷，今年3月初又看到同一間公司的會計職缺又開了，我投了一個禮拜多，都沒打來約面試，就在我又找到工作時，對方打來了，直到現在那個職缺還在『旁邊標（急徵）』」，也因此這讓原PO非常疑惑「這種缺是好的嗎？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
求職過的過來人網友紛紛認為，之所以會有萬年缺的可能原因有2個，分別為「真的屎缺」和「打廣告」，「代表屎缺流動率大 不然就是當廣告在登 反正期限還沒到」、「有的缺可能只是公司想打廣告用的而已，刻意讓人可以搜尋到」、「反正都要付錢，空掛著」、「萬年缺不能說都是屎，但是屎通常都在萬年缺上，留給強者上的」、「萬年掛著的就跟工廠外公告急徵輪班一樣肯定是屎缺，好缺幾乎內推，內部介紹」、「有些是要讓客戶覺得這家公司人力配置很有規模，而且持續徵人，給人一種公司一直有在擴編，專門放著打廣告用的」。（編輯：王柏文）