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孩北上讀書不租屋！「親戚求借宿」她臉綠　網曝2招秒解

編輯中心/綜合報導

2021-04-18 13:56:15

▲一名女網友發文抱怨，表示日前到台北士林某飯店住宿，豈料「退房後」竟然遭到飯店求償「蓮蓬頭」的維修費，貼文一出，掀起熱議。（示意圖／取自pixabay）
▲南部親戚想讓孩子到北部讀書，但怕租屋花費大，希望能借住原PO家裡，雖然她決定不提供房間，卻不知該如何禮貌拒絕。（示意圖／取自pixabay）
許多人在上大學後，都有機會到外縣市讀書。對此，就有網友指出，南部親戚想把孩子送到北部讀書，但怕租屋花費較大，所以希望能借住她家，但經過深思一番後，她決定不提供房間，卻又不知該如何禮貌回絕，因此上網發文求救，貼文一出也引起熱議。

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原PO在《靠北婚姻2.0》表示，老公的南部親戚想讓孩子北上讀大學，無奈經濟並不寬裕，因此希望能借宿她家，藉以省下租屋費用。她透露，家裡確實有空房，過去也曾讓婆家親友借住，但若是要讓小孩長期借住，她反而陷入猶豫。

▲許多網友都建議可以住宿舍，或是告知已有人住了。
▲許多網友都建議可以住宿舍，或是告知已有人住了。 （示意圖／翻攝自《pixabay》 ）
雖然孩子很乖，但原PO考慮的是「那位親戚平時愛嚼舌根、造謠生事，就怕彼此同住後，孩子回南部說出無心之言，都可能會引起糾紛」，所以她只好發文求救，「有沒有客氣不失禮貌、又難以拒絕的回絕方法？」

許多網友也紛紛建議，「告知可住學校宿舍，便宜又有學校管」、「說娘家親戚小孩也北上讀書，已給他住了」、「跟他說學校宿舍有人員管理，而且小孩也能更快融入大學生活」、「就說家裡的空房另有用處，例如做為小孩的書房，或已另租給其他親友了」、「直接拒絕告知空房已有人使用」、「住宿舍吧，不然後續會有很多問題」。（編輯：許智超）

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