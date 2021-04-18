職場上被同事造謠該怎辦？男崩潰 眾吐2點：後果想清楚
編輯中心/綜合報導
2021-04-18 14:07:31
不少上班族一旦跨入職場後，面對求職壓力、工作內容和辦公室生態難免會開始逐漸失去當初投入這份職業的熱情，而近日就有一位網友在網路上崩潰求助「職場上被同事造謠該怎辦？」，沒想到過來人網友紛紛點出2個重點，直言「後過真的要想清楚」，引起熱議。
這位網友在網路論壇PTT WomenTalk板上PO出一篇「被職場同事造謠反擊嗎？」的文章表示，「有位同事已經陸續被她的多管閒事弄了很多次，第一次還呆呆的提醒她不要害自己也陷入麻煩，幾次下來，真的只能保持最低禮貌的同事相處，目前她也是假假的跟我相處 一群同事在的聚會，也會避開我」，而原PO接著說「這次又被對方無中生有到處說我因小事生氣，製造我無理，而她勉為其難處理的狀態，幸運的是其他同事不相信她都來找我求證，聽到當下真的暴怒，想當面對質，可是前想後想，除了當下可以堵她外，也可能冒著她假哭崩潰，甚至事後找一堆事煩你」。
這也讓原PO覺得非常困惑「如果大家面臨這樣狀況，會堵她當面撕破臉，就求一個爽字還是期待能讓她當頭棒喝從此收斂嗎？或是有其他有效的不再被陷害的方法，真的無法理解工作都這麼忙了，怎麼有這樣愛造謠無事生波的人？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，眾人紛紛點出2個重點，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛留言表示「唉，有些人就愛在背後講別人閒話」、「我有遇過類似的，直接幹爆他再陪個笑就沒事了」、「要在人家反應到哭之前幹爆他然後走人，事後陪笑」、「事後陪笑就像打對方一拳再給一塊蛋糕，讓他知道平常嘻嘻哈哈有蛋糕吃，但是過頭會被揍，這種人通常能力蠻差的」，不過有人也點出2個重點可以選擇「你也裝受害者裝可憐，假裝被她職場霸凌傷的很深，看周圍其他人有沒有反應，讓正義魔人幫你出頭；再來是直接發飆，她要哭就隨她哭，下馬威讓她知道你很恐怖，惹不起，不過這樣做的下場也要想清楚，因為『不是她走就是你走』，但因為發難的是妳，所以會背上情緒化的標籤，真的要想好」。（編輯：王柏文）